Dos homes acaben detinguts després d’entrar en un domicili trencant una finestra i amagar-se dins l’immoble

La Policia ha detingut aquest dilluns de matinada a Andorra la Vella dos homes de 27 i 32 anys com a presumptes autors d’un delicte contra el patrimoni per un furt amb força en un domicili. Segons ha informat el cos, l’avís el va donar un vigilant de seguretat després que saltés l’alarma de la porta d’entrada de la propietat. Les patrulles es van desplaçar immediatament fins al lloc i van localitzar els dos sospitosos amagats a l’interior de l’habitatge.
Els arrestats haurien accedit al domicili després de trencar una finestra i, una vegada dins, haurien regirat diversos armaris i una calaixera. Durant la intervenció, els agents van trobar a un dels detinguts un passamuntanyes i diversos objectes presumptament sostrets amagats a l’interior de la jaqueta. Al costat dels sospitosos, la policia també va localitzar una destral que haurien utilitzat per forçar l’accés a l’immoble.