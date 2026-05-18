La Policia deté un home de 52 anys a Encamp després d’agredir i amenaçar de mort la mare amb un ganivet

La policia va detenir divendres a la tarda a Encamp un home de 52 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral i contra l’honor, després que presumptament agredís i amenacés de mort la seva mare amb un ganivet. Segons ha informat el cos, la detenció es va efectuar després que l’hospital activés un codi lila. Durant la intervenció policial, l’home també hauria insultat i amenaçat els agents que participaven en l’arrest.
D’altra banda, aquest cap de setmana també han estat detinguts dos homes com a presumptes autors de delictes contra la salut pública relacionats amb la possessió de drogues. Un dels arrestats, de 29 anys, va ser arrestat diumenge a la tarda a Escaldes-Engordany després de rebre l’alta mèdica de l’hospital, on havia ingressat dissabte després que els agents rebessin un avís perquè presumptament havia consumit drogues. Segons semblaria, portava 1,7 grams de tusi i 15 dosis d’LSD.
L’altre home, de 57 anys, va ser arrestat diumenge a la nit a la frontera del riu Runer quan accedia al país amb 0,80 grams de tusi i prop de quatre grams de ketamina.
Finalment, la policia ha detingut cinc persones més durant la darrera setmana per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta d’homes d’entre 19 i 51 anys controlats amb taxes d’alcoholèmia d’entre 0,88 i 1,86 grams per litre de sang.