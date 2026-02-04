Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El director del Lycée Comte de Foix, Olivier Salvan, aquesta tarda. | El Periòdic
Arnau Ojeda Garcia
Lycée Comte de Foix

Salvan titlla l’incident amb la substituta embriagada de “lamentable” i confirma que aquesta ja no treballa al centre

El director del Lycée apunta que la classe va ser aïllada i evacuada amb la intervenció del SUM i amb l’objectiu de garantir la seguretat dels alumnes

El director del Lycée Comte de Foix, Olivier Salvan, ha confirmat aquest dimecres en declaracions a EL PERIÒDIC que la professora substituta implicada en l’incident ocorregut divendres passat al centre “ja no forma part de l’establiment”, després dels fets que van obligar a evacuar una classe de sixième del Collège.

Tal com ha avançat aquest mitjà unes hores abans, la docent s’hauria presentat presumptament en estat d’embriaguesa, una situació que, segons fonts properes als fets, va generar preocupació entre alumnes i personal del centre. En concret, diverses veus van assenyalar que la professora tenia dificultats per desenvolupar amb normalitat la classe i que l’olor d’alcohol era perceptible fins i tot fora de l’aula.

Sobre aquest punt, Salvan ha volgut mostrar prudència i ha remarcat que “és complicat estar-ne segur”, en referència a la presència d’alcohol, tot evitant confirmar de manera taxativa aquesta qüestió. En tot cas, el director ha explicat que la situació va motivar una actuació preventiva per part del centre.

En aquest sentit, segons ha detallat, la classe va ser aïllada i evacuada divendres al migdia amb la intervenció del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM) i dels Bombers, amb l’objectiu de garantir la seguretat de l’alumnat. La docent va ser retirada de l’aula i atesa també perquè, segons el director, també presentava problemes cardíacs al mateix temps. “Vam fer que el problema quedés resolt i que ella no estigués davant d’altres alumnes.”, ha assegurat.

“Vam fer que el problema quedés resolt i que ella no estigués davant d’altres alumnes” – Olivier Salvan

Pel que fa a la seva sortida del centre, Salvan ha confirmat que el contracte de la professora ha quedat trencat, si bé ha evitat concretar si la decisió va ser voluntària o imposada. “No li diré si ha marxat per compte propi o si se l’ha fet fora”, ha afirmat, limitant-se a reiterar que “ja no és al centre”.

En aquest context, ha qualificat la situació de “lamentable”, tot afegint que és la primera vegada que el centre es troba davant d’un episodi d’aquestes característiques. “Ha estat dur. Hi ha moltes emocions al damunt”, ha reconegut, recordant que la docent ja havia fet substitucions prèvies sense que s’haguessin detectat problemes.

Llegir
