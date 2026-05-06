Una fita pendent de consolidar

L’adquisició d’una ressonància magnètica i d’un robot quirúrgic per a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell representa, sens dubte, una passa rellevant per al sistema sanitari andorrà. No només perquè posa fi a un debat enquistat des de fa més de dues dècades, sinó perquè evidencia la voluntat d’actualitzar la cartera tecnològica del país i reduir dependències externes en determinats procediments assistencials. La celebració expressada pel SAAS és comprensible. La manca d’una ressonància pròpia havia generat limitacions operatives i trasllats evitables de pacients. Al mateix temps, la cirurgia robòtica s’ha convertit en un estàndard formatiu als grans hospitals i la seva incorporació pot reforçar la captació i retenció de professionals. Tanmateix, la compra de tecnologia no és, per si sola, una garantia d’èxit. El veritable repte començarà amb la implementació efectiva dels equips, els processos d’acreditació i la formació especialitzada dels professionals. La modernització sanitària no es mesura només en inversions, sinó en la capacitat real d’integrar-les amb criteri, continuïtat i sostenibilitat assistencial.