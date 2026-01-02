Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El nadó és fill de Camila Anakena Apablaza Ahumada i Juan Felipe Torres Maureira, residents a la parròquia de la Massana. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
El naixement estava previst per al Nadal

Salvador, el primer nadó de l’any, neix després d’un part sense complicacions: “El vaig conèixer i me’n vaig enamorar”

El nom escollit ret homenatge a l'expresident xilè Salvador Allende, així com a l'avi patern del nadó: “Era l’única opció que teníem des del principi”

El primer nadó de l’any a Andorra ha nascut a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell la matinada de l’1 de gener del 2026. Es tracta de Salvador Aníbal Torres Apablaza, un nen que va venir al món a les 04.53 hores, amb un pes de 4.020 grams. El nadó és fill de Camila Anakena Apablaza Ahumada i Juan Felipe Torres Maureira, residents a la parròquia de la Massana. És el primer fill de la parella.

Salvador Aníbal Torres Apablaza va venir al món a les 04.53 hores, amb un pes de 4.020 grams. | Marvin Arquíñigo

En declaracions als mitjans durant la tradicional visita a l’hospital, la mare s’ha mostrat molt satisfeta amb l’evolució del part i l’estat de salut del nadó. Així, ha explicat que el naixement estava previst per al Nadal, però que finalment es va produir amb l’entrada del nou any. “Va néixer sa i no vam tenir complicacions”, ha assenyalat, tot detallant que el part va acabar amb una cesària de darrera hora després d’un procés més lent del previst.

“Va néixer sa i no vam tenir complicacions […] El vaig conèixer i me’n vaig enamorar. És una manera molt bonica de començar l’any” – Camila Anakena Apablaza

Pel que fa al nom, la mare ha explicat que sempre van tenir clara l’elecció. Salvador fa referència a l’expresident xilè Salvador Allende, mentre que Aníbal és un homenatge a l’avi patern. “Era l’única opció que teníem des del principi”, ha afirmat. A més, ha apuntalat que aquests primers dies els estan vivint amb tranquil·litat, adaptant-se a la nova etapa familiar i dedicant el temps a cuidar el nadó. “El vaig conèixer i me’n vaig enamorar. És una manera molt bonica de començar l’any”, ha afegit.

La família fa sis anys que viu a Andorra, després que la mare hi hagués treballat anteriorment en dues temporades. En aquest sentit, ha expressat l’orgull que el seu primer fill hagi nascut al Principat i ha agraït tant l’acollida del país com l’atenció rebuda per part del personal sanitari. “S’han portat un deu sobre deu amb nosaltres”, ha conclòs.

En declaracions als mitjans, la mare s’ha mostrat molt satisfeta amb l’evolució del part i l’estat de salut del nadó. | Marvin Arquíñigo
