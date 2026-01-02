Salvador, el primer nadó de l’any, neix després d’un part sense complicacions: “El vaig conèixer i me’n vaig enamorar”

El primer nadó de l’any a Andorra ha nascut a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell la matinada de l’1 de gener del 2026. Es tracta de Salvador Aníbal Torres Apablaza, un nen que va venir al món a les 04.53 hores, amb un pes de 4.020 grams. El nadó és fill de Camila Anakena Apablaza Ahumada i Juan Felipe Torres Maureira, residents a la parròquia de la Massana. És el primer fill de la parella.
En declaracions als mitjans durant la tradicional visita a l’hospital, la mare s’ha mostrat molt satisfeta amb l’evolució del part i l’estat de salut del nadó. Així, ha explicat que el naixement estava previst per al Nadal, però que finalment es va produir amb l’entrada del nou any. “Va néixer sa i no vam tenir complicacions”, ha assenyalat, tot detallant que el part va acabar amb una cesària de darrera hora després d’un procés més lent del previst.
“Va néixer sa i no vam tenir complicacions […] El vaig conèixer i me’n vaig enamorar. És una manera molt bonica de començar l’any” – Camila Anakena Apablaza
Pel que fa al nom, la mare ha explicat que sempre van tenir clara l’elecció. Salvador fa referència a l’expresident xilè Salvador Allende, mentre que Aníbal és un homenatge a l’avi patern. “Era l’única opció que teníem des del principi”, ha afirmat. A més, ha apuntalat que aquests primers dies els estan vivint amb tranquil·litat, adaptant-se a la nova etapa familiar i dedicant el temps a cuidar el nadó. “El vaig conèixer i me’n vaig enamorar. És una manera molt bonica de començar l’any”, ha afegit.
La família fa sis anys que viu a Andorra, després que la mare hi hagués treballat anteriorment en dues temporades. En aquest sentit, ha expressat l’orgull que el seu primer fill hagi nascut al Principat i ha agraït tant l’acollida del país com l’atenció rebuda per part del personal sanitari. “S’han portat un deu sobre deu amb nosaltres”, ha conclòs.