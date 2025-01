Salut i l’Institut Guttmann renoven la col·laboració per millorar l’atenció als pacients amb discapacitat

El Ministeri de Salut i l’Institut Guttmann han formalitzat avui un nou conveni de col·laboració a través del qual es busca consolidar els serveis assistencials i garantir l’atenció integral als pacients amb discapacitat del Principat. “Aquest conveni preveu una comissió de seguiment que ens permetrà supervisar les addendes i incorporar noves prestacions assistencials, alhora que potenciem la recerca en sostenibilitat”, ha explicat la titular de la cartera de Salut, Helena Mas, durant l’acte de signatura. La ministra ha ressaltat també que el conveni permetrà millorar els recursos disponibles tant per als pacients com per als professionals sanitaris del país.

Per la seva banda, la codirectora i gerent del centre, Montserrat Caldés, ha subratllat que aquest nou marc de col·laboració consolida la qualitat assistencial que l’Institut Guttmann ha ofert fins ara. “Creem un marc de referència per actualitzar les addendes i enfortir tot el que desenvoluparem en el futur. Ens importa molt que els pacients puguin tornar al seu domicili amb una assistència integral i recursos optimitzats”, ha afirmat.

En la mateixa línia s’ha pronunciat la també codirectora i directora assistencial de l’Institut Guttmann, Montserrat Bernabeu, qui ha presentat unes dades en què es desprèn que, fins ara, s’han realitzat 485 serveis per a pacients andorrans, corresponents a 187 pacients únics amb dany cerebral no traumàtic. “Només el 2024, es van atendre 29 pacients, dels quals 13 van requerir hospitalització”, ha afegit. A més, Bernabeu ha destacat que el programa Pont, inclòs en el conveni, facilitarà la coordinació entre els professionals sanitaris de tots dos països, assegurant que els pacients no hagin de gestionar sols la seva atenció posterior al tractament.

El nou conveni amplia les prestacions als usuaris andorrans amb serveis com el programa Guttmann Barcelona Life, uns apartaments completament adaptats i domotitzats per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, pensats per fomentar la vida independent. També inclou l’accés a l’Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, el qual ofereix diagnòstic i tractaments médics avançats per abordar problemes motors, cognitius i conductuals derivats de malalties neurològiques o trastorns neuropsiquiàtrics.

Per altra banda, també es dona accés al Guttmann Cognitest®, una eina digital per a la valoració cognitiva a distància que permet detectar de manera precoç l’envelliment cerebral. A banda, el text reforça la formació i la recerca en col·laboració amb l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann, adscrit a la UAB, i la Universitat d’Andorra, amb programes que inclouen màsters, cursos, tesis doctorals i projectes de recerca per als professionals del Principat.

Tanmateix, es reforcen els programes Pont i Vida Activa, els quals afavoreixen la continuïtat assistencial i la reinserció social de les persones amb discapacitat recentment adquirida. El programa Vida Activa inclou una estada de 15 dies en apartaments on els usuaris conviuen amb altres pacients i aprenen a ser completament independents amb l’ajuda de monitors i mentors. Aquest programa té un cost de 3.000 euros per usuari, tot i que l’Institut Guttmann subvenciona part del cost gràcies a la seva vessant social. Segons Bernabeu, “les persones que han participat han valorat positivament els guanys obtinguts, especialment perquè els ajuda a perdre la por a viure en un entorn comunitari”.

Caldés també ha destacat que el conveni signat no només permet l’adhesió a serveis ja existents, sinó també la incorporació de nous programes que es desenvolupin en el futur. “Aquest document dona peu a tot el que podrà ser contractat de manera específica més endavant, permetent-nos mantenir la qualitat i l’accessibilitat”, ha afirmat. A més, ha subratllat que l’Institut Guttmann és “l’únic centre sanitari català amb possibilitat d’hospitalització que disposa d’una codirecció liderada per dues dones, fet que aporta una mirada diferent”, ha conclòs.