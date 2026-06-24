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  • El Ministeri de Salut continuarà fent el seguiment de la situació i informarà de qualsevol novetat rellevant. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Mesura de precaució

Salut emet una alerta sanitària per salmonel·la en un lot de fuet de la marca Can Duran, tot i que no detecta cap cas

En cas d’haver consumit algun producte del lot i presentar simptomatologies, es recomana contactar amb el metge o el servei d’urgències

El Ministeri de Salut ha estat informat, a través del Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF), d’una alerta sanitària relacionada amb el producte ‘Fuet Extra Exentis 170 g’ de la marca Can Duran per la detecció de salmonel·la.

El lot afectat és el número 262014423, amb data de caducitat 01/08/2026. Com a mesura de precaució, el Ministeri ha requerit als establiments del Principat que hagin pogut comercialitzar aquest producte la retirada immediata del lot afectat i està fent el seguiment de les actuacions corresponents. Així mateix, s’aconsella a totes les persones que hagin adquirit productes corresponents a aquest lot que s’abstinguin de consumir -los i que els retornin al punt de venda on els van adquirir.

Aquesta recomanació afecta exclusivament el lot i la referència indicats. La resta de productes i lots de la mateixa marca no estan afectats per aquesta alerta

Aquesta recomanació afecta exclusivament el lot i la referència indicats. La resta de productes i lots de la mateixa marca no estan afectats per aquesta alerta. Fins al moment, no s’ha notificat cap cas relacionat amb aquest producte al Principat. La salmonel·losi és una infecció gastrointestinal que pot provocar diarrea, febre, dolor abdominal, nàusees i, en alguns casos, vòmits.

En cas d’haver consumit algun producte del lot afectat i presentar simptomatologia compatible amb aquesta infecció, es recomana contactar amb el metge referent, el Centre d’Atenció Primària (CAP) corresponent o el servei d’urgències. El Ministeri de Salut continuarà fent el seguiment de la situació i informarà de qualsevol novetat rellevant.

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