Salut confirma un repunt de casos de grip i l’entrada en fase epidèmica

El Ministeri de Salut ha informat avui d’un augment significatiu dels casos de grip a Andorra, segons l’informe epidemiològic setmanal. La taxa d’incidència s’ha duplicat en comparació amb la setmana anterior, situant-se en 160 casos per cada 100.000 habitants, fet que marca l’inici de la fase epidèmica al país.

Durant l’última setmana, s’han detectat un total de 29 casos de grip confirmats, en contrast amb els 13 registrats la setmana anterior. Aquesta xifra reflecteix un increment que Salut atribueix al context estacional habitual, reforçat per la tornada a l’activitat després del període nadalenc i les condicions meteorològiques. Els grups més afectats són els infants menors de 4 anys i les persones d’edat avançada, les quals continuen presentant la major vulnerabilitat davant aquest virus.

Pel que fa a les infeccions respiratòries agudes, que inclouen altres patologies víriques a més de la grip, la taxa ha passat de 286 a 332 casos per cada 100.000 habitants. Entre les mostres analitzades al laboratori, el 26,5% han resultat positives per grip. D’aquestes, el 47% corresponen a grip tipus B, seguit del 30% de grip tipus A i el 23% d’altres virus respiratoris. Així mateix, altres patògens com el virus respiratori sincicial (VRS), el rhinovirus i el SARS-CoV-2 també continuen circulant, incrementant la pressió sobre el sistema sanitari.

El Ministeri de Salut ha reiterat avui la importància de la vacunació, especialment entre els col·lectius més vulnerables, així com l’adopció de mesures preventives per evitar la propagació del virus. També es recomana a la població que extremi la precaució i consulti amb els serveis mèdics en cas de símptomes compatibles amb la grip o altres infeccions respiratòries.