Salut alerta de la retirada d’un lot d’una mantega corporal de la marca Yepoda inclosa al calendari d’advent d’enguany

El Ministeri de Salut ha informat d’una alerta sanitària relacionada amb el producte cosmètic The Cocoa Cloud, de la marca Yepoda i fabricat per Cosmetrade S.L., inclòs al calendari d’advent 2025. L’article afectat és una mantega corporal situada a la casella corresponent al dia 8.
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha notificat la retirada del lot SR335 després de detectar-hi creixement del microorganisme Pseudomonas aeruginosa, atribuït a una pèrdua d’eficàcia del conservant utilitzat. Salut recomana a les persones que disposin d’unitats d’aquest lot que n’interrompin l’ús i el retornin al punt de compra.