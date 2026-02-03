Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La ministra de Salut, Helena Mas, i la cap d’àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal. | SFGA / JAViladot
Pol Forcada Quevedo
Les vacunes per als adults seran gratuïtes a partir de l’1 de març amb un nou pla presentat pel Ministeri de Salut

El calendari inclou vaccins específics per a tres rangs: 40, 65 i 80 anys, i serveix per completar el cobriment de vacunes per a totes les edats

El Ministeri de Salut ha presentat avui el pla d’immunitzacions de la població adulta, el qual entrarà en vigor l’1 de març i comportarà la gratuïtat dels vaccins. A més, segons han esmentat la ministra de Salut, Helena Mas, i la cap d’àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal, les injeccions es faran al Centre d’Atenció Primària (CAP) sense necessitat de prescripció mèdica, només havent de demanar cita prèvia. “Continuem insistint que les vacunes són eines de prevenció. La població ha d’entendre que és pel seu bé i el de la comunitat”, ha expressat Mas.

Aquest nou projecte, han explicat, s’ha estat treballant des de fa temps i en cap cas neix per un repunt d’alguna afecció. Ben al contrari, “s’adreça a prevenir brots, la transmissió i la malaltia en si”, ha indicat Vidal. Substitueix el servei de copagament existent fins ara junt amb la CASS i, com s’ha dit, serà la corporació qui se’n faci càrrec del cost econòmic, estimat en 448,5 euros per adult. A més, serveix per completar el cobriment de vaccins a totes les edats, ja que se suma al calendari de vacunació infantil i a les campanyes de la grip i la Covid-19.

Serà la corporació qui se’n faci càrrec del cost econòmic, estimat en 448,5 euros per adult

El calendari, concretament, inclou vaccins específics per a tres rangs d’edat: als 40, als 65 i als 80 anys. En el primer cas, per a la diftèria, el tètanus i la tos ferina acel·lular, infeccions que també es contemplen en el segon rang, afegint l’herpes zòster i el pneumococ. Per als de més edat, es té en compte el virus respiratori sincicial. D’altra banda, també es té en compte casos concrets de persones embarassades i s’inclou altres malalties −com la varicel·la, la triple vírica o l’hepatitis B− per a tots els majors d’edat que no les hagin passat o no hagin rebut la vacuna.

Amb tot, tant Mas com Vidal han fet una crida a la proactivitat de la població, a qui han animat a seguir el procés de vacunació. Així mateix, han assenyalat que en cas de tenir el dubte de saber o no si ja s’està vacunat, millor posar-se el vaccí, tot celebrant que Andorra és un país molt conscienciat en aquest sentit.

Xarampió

A Espanya, els casos de xarampió només fan que anar a l’alça en els darrers anys, i demanada en aquest sentit, la titular de la cartera de Salut ha recordat que, al Principat, la malaltia vírica està eliminada des del 2002. En tot cas, ha assegurat que “estem en situació de vigilància”, i que, en cas d’una sospita, “tenim protocols d’actuació establerts”.

