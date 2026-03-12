Mas confia implementar la recepta electrònica abans de finals d’any mentre Moliné critica els retards del projecte

La implantació de la recepta electrònica ha tornat a centrar el debat al Consell General durant la sessió de control al Govern. La ministra de Salut, Helena Mas, ha situat l’objectiu que la dispensació electrònica de medicaments pugui estar operativa abans de final d’any, mentre que la consellera general del grup socialdemòcrata, Laia Moliné, ha qüestionat el retard acumulat en el desplegament del projecte.
Mas ha defensat que la iniciativa té una importància clau per al sistema sanitari. Segons ha remarcat, es tracta d’un projecte “estratègic” perquè ha de permetre millorar el seguiment dels medicaments, reforçar la seguretat dels usuaris i fer més eficient el funcionament global del sistema.
La ministra ha recordat que el desenvolupament s’ha plantejat en diverses etapes. Des del novembre passat ja està en funcionament el catàleg de medicaments que ha de servir de base al sistema, amb 238.000 registres que integren productes procedents d’Espanya i França. Aquest registre, ha indicat, ja s’ha compartit amb Catalunya perquè pugui utilitzar-se a l’hospital transfronterer de la Cerdanya.
A partir d’aquesta base de dades s’han realitzat proves pilot dins del sistema sanitari públic, concretament al SAAS. Segons Mas, aquestes primeres proves han permès detectar incidències i introduir millores en els mecanismes de cerca dels medicaments abans d’avançar en el desplegament del sistema.
El calendari previst passa ara per completar durant aquest març una fase d’avaluació i iniciar una nova etapa d’adaptació. L’objectiu del ministeri és que després de l’estiu el sistema pugui començar a estar disponible per als metges i que, progressivament, s’estengui fins a permetre la dispensació electrònica dels medicaments abans de final d’any.
Des de l’oposició, Moliné ha expressat dubtes sobre el ritme d’implantació. La consellera socialdemòcrata ha recordat que, segons respostes del Govern, la base de dades ja estava disponible l’any passat i ha considerat sorprenent que un sistema tan habitual en altres països encara no estigui operatiu al país.
Durant el debat també s’ha abordat la possibilitat d’avançar cap al model de tercer pagador. La ministra ha aclarit que aquesta qüestió és independent de la recepta electrònica i ha recordat que aquest mecanisme ja s’aplica a determinats col·lectius, com la gent gran i les persones amb discapacitat. Tot i això, ha explicat que el Govern està analitzant l’impacte que tindria estendre’l de manera generalitzada, sense concretar un calendari per a aquesta eventual ampliació.