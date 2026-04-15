S’agreuja el cas del ciutadà libanès, qui es queda sense allotjament al Principat després del suport d’entitats socials

El ciutadà libanès que es troba en situació irregular a Andorra ha assegurat que, a partir d’aquest dimecres, s’ha quedat sense cap alternativa per passar la nit. Segons ha explicat a EL PERIÒDIC, durant els últims dies havia pogut dormir gràcies a solucions puntuals facilitades per entitats socials com la Creu Roja i Càritas, però aquestes opcions s’han esgotat i ja no li poden oferir més allotjament. En relació amb aquest punt, l’home ha explicat que ha estat en contacte directe amb una treballadora social de Càritas i que ha estat aquesta mateixa qui li ha comunicat que ja no poden allargar més dies l’ajuda. No obstant això, la treballadora esmentada ha declinat confirmar cap cas concret al·legant motius de protecció de dades.
A aquesta situació de vulnerabilitat s’hi suma també el seu estat de salut. Segons ha apuntat l’implicat, pateix taquicàrdies i altres problemes mèdics que atribueix a les seqüeles derivades de les Explosions del port de Beirut del 2020, on assegura que va ser present. Aquest element, segons el seu relat, agreuja encara més la seva situació actual, especialment davant la manca d’estabilitat i de recursos.
Així, i a causa de la manca d’alternatives, també ha intentat recórrer a diferents institucions. Tal com ha explicat, s’ha posat en contacte amb el Raonador del Ciutadà, des d’on se li hauria comunicat que no poden intervenir en el seu cas i que qualsevol sol·licitud ha de tramitar-se a través del Departament d’Immigració.
Malgrat això, l’implicat ha subratllat que des d’aquest mateix departament li han reiterat que no poden oferir-li cap solució, en la mateixa línia del que ja va exposar públicament la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, sobre les limitacions del marc legal vigent. “No es pot acollir a aquest règim de protecció perquè no existeix actualment cap decret en relació amb els refugiats del Líban”, va declarar, arran d’una pregunta de l’exconsellera del grup parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal.
Paral·lelament, l’home també ha intentat obrir vies a través de l’àmbit institucional i eclesiàstic. Segons ha detallat, s’ha adreçat al Bisbat d’Urgell i al representant personal del copríncep episcopal, Eduard Ibáñez, però fins ara no ha obtingut cap resposta clara sobre una possible ajuda o mediació. Així, i amb aquest escenari, el ciutadà libanès assegura que es troba sense cap alternativa immediata d’allotjament i sense suport institucional efectiu, en un context en què el Govern manté que no hi ha base legal per regularitzar la seva situació.