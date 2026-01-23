Rumbeo, una aplicació totalment ‘made in’ Andorra pensada per facilitar decisions abans de sortir de festa

Un dels 13 projectes que van rebre subvencions del programa JovEmpren el 2025 és Rumbeo, una aplicació mòbil que el Jan, un andorrà de 22 anys, porta enllestint des de fa mesos i que ben aviat sortirà a la llum. Però, què és exactament? “És una aplicació mòbil dedicada exclusivament a l’oci nocturn, la qual permet als usuaris descobrir diferents discoteques i locals”, assenyala el jove, qui afegeix que l’app ofereix “informació rellevant” com la ubicació, l’ambient, el tipus de música, els preus, la capacitat dels locals o valoracions fetes pels mateixos usuaris. És a dir, “facilita la presa de decisions abans de sortir de festa”.
Amb aquestes premisses, l’objectiu d’aquesta nova eina és clara: “Transformar la manera com fins ara es planifica una nit de festa”. “La idea de Rumbeo neix durant un viatge amb amics”, explica, quan en aquell moment cercaven locals on poder sortir per acabar-se trobant amb un afer certament habitual: “El primer que ens apareixia a Google feia anys que estava tancat i el segon no corresponia gens amb l’ambient que esperàvem”. Va ser davant això quan al lauredià li va sorgir la idea de crear una aplicació que resolgués el que titlla de “manca d’informació fiable i poc actualitzada”.
La previsió del llançament de la fase beta la té prevista per al febrer i estarà disponible a Andorra, Catalunya, les Balears i Madrid
Cal destacar que actualment ja existeixen –i són ben conegudes– aplicacions que compleixen una funció similar en altres sectors, com el turisme. Tot i això, aquesta competència no s’estén a l’oci nocturn, per la qual cosa el seu creador considera que Rumbeo és una “proposta pionera” per cobrir “un buit al mercat”. A més, incideix, l’app “compta amb un model de monetització senzill, transparent i fàcilment escalable”, la qual cosa pot permetre la seva expansió cap a noves ciutats i països.
Ara, la previsió del llançament de la fase beta de l’eina la té prevista per al febrer. En aquesta primera etapa, estarà disponible a Andorra, Catalunya, les Balears i Madrid: “Aquest llançament inicial inclourà més de 60 ciutats i informació aproximada de 500 locals, amb l’objectiu de validar el producte i continuar creixent progressivament”, apunta el Jan.
Un camí gens fàcil
“Crear una ‘startup’ en solitari amb 22 anys no és un camí fàcil, i encara menys venint d’un grau en Educació Primària”. Aquestes són declaracions del creador de Rumbeo, deixant clar que el procés està sent un “aprenentatge constant”. Demanat per aquest, esmenta que a l’inici va treballar amb un dissenyador per definir l’experiència de l’usuari i la constitució de la mateixa app, mentre que actualment col·labora amb un programador que està transformant aquest disseny en l’aplicació.