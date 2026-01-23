Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El logotip de Rumbeo, l'aplicació que aquest febrer llançarà la fase beta. | Rumbeo
Pol Forcada Quevedo
Impulsar l’esperit emprenedor

Rumbeo, una aplicació totalment ‘made in’ Andorra pensada per facilitar decisions abans de sortir de festa

Ofereix "informació rellevant" com la ubicació, l'ambient, el tipus de música, els preus, la capacitat o valoracions dels mateixos usuaris

Un dels 13 projectes que van rebre subvencions del programa JovEmpren el 2025 és Rumbeo, una aplicació mòbil que el Jan, un andorrà de 22 anys, porta enllestint des de fa mesos i que ben aviat sortirà a la llum. Però, què és exactament? “És una aplicació mòbil dedicada exclusivament a l’oci nocturn, la qual permet als usuaris descobrir diferents discoteques i locals”, assenyala el jove, qui afegeix que l’app ofereix “informació rellevant” com la ubicació, l’ambient, el tipus de música, els preus, la capacitat dels locals o valoracions fetes pels mateixos usuaris. És a dir, “facilita la presa de decisions abans de sortir de festa”.

Amb aquestes premisses, l’objectiu d’aquesta nova eina és clara: “Transformar la manera com fins ara es planifica una nit de festa”. “La idea de Rumbeo neix durant un viatge amb amics”, explica, quan en aquell moment cercaven locals on poder sortir per acabar-se trobant amb un afer certament habitual: “El primer que ens apareixia a Google feia anys que estava tancat i el segon no corresponia gens amb l’ambient que esperàvem”. Va ser davant això quan al lauredià li va sorgir la idea de crear una aplicació que resolgués el que titlla de “manca d’informació fiable i poc actualitzada”.

La previsió del llançament de la fase beta la té prevista per al febrer i estarà disponible a Andorra, Catalunya, les Balears i Madrid

Cal destacar que actualment ja existeixen –i són ben conegudes– aplicacions que compleixen una funció similar en altres sectors, com el turisme. Tot i això, aquesta competència no s’estén a l’oci nocturn, per la qual cosa el seu creador considera que Rumbeo és una “proposta pionera” per cobrir “un buit al mercat”. A més, incideix, l’app “compta amb un model de monetització senzill, transparent i fàcilment escalable”, la qual cosa pot permetre la seva expansió cap a noves ciutats i països.

Ara, la previsió del llançament de la fase beta de l’eina la té prevista per al febrer. En aquesta primera etapa, estarà disponible a Andorra, Catalunya, les Balears i Madrid: “Aquest llançament inicial inclourà més de 60 ciutats i informació aproximada de 500 locals, amb l’objectiu de validar el producte i continuar creixent progressivament”, apunta el Jan.

Un camí gens fàcil

“Crear una ‘startup’ en solitari amb 22 anys no és un camí fàcil, i encara menys venint d’un grau en Educació Primària”. Aquestes són declaracions del creador de Rumbeo, deixant clar que el procés està sent un “aprenentatge constant”. Demanat per aquest, esmenta que a l’inici va treballar amb un dissenyador per definir l’experiència de l’usuari i la constitució de la mateixa app, mentre que actualment col·labora amb un programador que està transformant aquest disseny en l’aplicació.

Comparteix
Notícies relacionades
Pallarés defensa la necessitat de millorar la qualitat de les dades per analitzar amb rigor la bretxa salarial
El trasllat a la Llacuna dona els seus fruits i la primera campanya del 2026 supera les 400 donacions de sang
Llibertat provisional per a l’acusat d’una presumpta agressió sexual al Pas amb una fiança de 10.000 euros

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
RonronejAND “celebra” la incorporació de casetes per a gats comunitaris a la parròquia d’Escaldes-Engordany
  • Societat, Tribunals
Fiscalia i acusació mantenen la demanda de sis anys de presó mentre la defensa sol·licita la llibertat immediata
  • Societat
Avís groc per nevades arreu del país aquest dissabte amb vent intens i màximes que no arribaran els 2 graus
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
RonronejAND “celebra” la incorporació de casetes per a gats comunitaris a la parròquia d’Escaldes-Engordany
  • Parròquies, Societat, Successos
Ferit un operari després que li colpegés un bloc de formigó durant el desmuntatge d’una grua a la Borda Nova
  • Parròquies
Canillo estudia pujar els preus del Pont Tibetà per evitar que “es massifiqui” i regular així l’afluència de visitants
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu