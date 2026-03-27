‘Roc del Queer’ irromp com un espai digital del col·lectiu LGBTIQA+: “Faltava un lloc on poder sentir-se representats”

Un nou projecte sonor amb accent andorrà ha irromput al panorama digital del país. Es tracta de ‘Roc del Queer’, un podcast impulsat per persones vinculades a l’associació Diversand i al grup Gayandorra que neix amb l’objectiu d’oferir un espai visible, segur i propi per al col·lectiu LGBTIQA+ al Principat. “Faltava un espai digital visible dintre del qual la comunitat se senti segura, representada i que s’animi a dir la seva”, afirmen en declaracions a EL PERIÒDIC, tot recordant que, el novembre passat, un dels locutors, el David Fernández, va fer una crida a través del seu compte d’Instagram per trobar persones interessades a sumar-se a la proposta.
La resposta, admeten, va superar les expectatives: “A Andorra, com sol ser bastant difícil mobilitzar la gent en aquest país per certes causes, la resposta ens va sorprendre bastant”, tot destacant que finalment s’ha aconseguit reunir un equip d’unes deu persones. A més, remarquen que es tracta d’un projecte “en col·laboració, voluntari i sense ànim de lucre”: “No som una empresa, només un grup de gent diversa, amb diferents àrees de coneixement, diferents habilitats i amb ganes de tenir un espai propi del col·lectiu LGBTIQA+”, apunten.
Una identitat pròpia que es vol projectar des del primer instant amb el mateix nom del podcast, el qual vol jugar amb el conegut mirador del Roc del Quer, un dels enclavaments turístics més populars del país. “En una de les primeres reunions, vam fer una pluja d’idees i el que més ens va ressonar va ser ‘Roc del Queer’”, expliquen, destacant que el podcast incorpora deliberadament el terme ‘queer’: “Avui en dia ja no és un insult homòfob com va ser-ho al segle XX, sinó que la comunitat LGBTIQA+ el va ressignificar als anys 80 i 90 arran de la pandèmia del VIH/SIDA”. Actualment, afegeix, es considera “un terme paraigua”, representat per la lletra Q de les sigles, la qual engloba “tot allò que desafia la norma binària del gènere”.
Pel que fa al contingut del pòdcast, Roc del Queer combina diferents registres, ja que, d’una banda, inclou una secció de notícies relacionades amb la comunitat LGBTIQA+ i, de l’altra, un tema principal que centra cada capítol. “El més graciòs és que com l’actualitat va a una velocitat vertiginosa, i volem tenir un ritme quinzenal de publicació d’episodis, de vegades no estem de ‘rabiosa actualitat’, sinó que parlem de coses que han passat fa un mes o potser més”, bromejen. Després del bloc de notícies, el programa aborda un tema principal que pot servir per reivindicar una data assenyalada o per aprofundir en una qüestió concreta a través d’entrevistes i testimonis. “Volem donar veu i espai a les persones del col·lectiu LGBTIQA+ i el seu entorn”, exposen.
L’objectiu, doncs, sembla bastant clar: “Donar visibilitat a diferents realitats dintre del col·lectiu que sovint no són ni evidents ni conegudes”, perquè així les persones LGBTIQA+ que escoltin el podcast puguin reconèixer-se en experiències similars i, alhora, que aquells que no coneixen aquestes realitats rebin informació rigorosa. El dubte ara és… Pot aquesta línia editorial encaixar dins d’un territori com l’andorrà? “Andorra, encara avui en dia, té una mentalitat tancada vers certes realitats que se surten de la norma”, reconeixen els responsables del projecte, apuntant que “això fa que moltes persones del col·lectiu no visquin la seva vida sent realment qui són per por al rebuig, la discriminació o qualsevol tipus de violència”.
Així i tot, i després d’un primer episodi ja estrenat (es publiquen a YouTube i se’n fa difusió a Instagram i TikTok, mentre que l’equip estudia també obrir un canal de difusió per WhatsApp), la resposat inicial de l’audiència no ha pogut ser més positiva: “El 15 de març vam estrenar l’episodi pilot a YouTube i ens ha sorprès la bona acceptació d’aquest primer episodi […] Estem a l’espera del segon, el qual serà el número 1 després del pilot i sortirà diumenge 29”. Precisament, aquest episodi tractarà sobre la visibilitat trans, un altre tema que, segons els impulsors, continua rebent poca atenció mediàtica: “Tot sovint, quan parles de persones transgènere, el primer que et ve al cap són dones trans, però hi ha tota una part del col·lectiu força desconeguda: els homes trans”.
En aquest sentit, l’equip posa damunt la taula altres col·lectius poc presents en l’espai públic. És el cas de les persones intersex, les quals, recorden, representen l’1,7% de la població mundial, un percentatge “molt similar al de persones pèl-roges al món”. Per altra banda, reivindiquen també més visibilitat per a les persones bisexuals, i en especial per als homes ‘bi’: “També solen estar en un segon plànol i la societat els percep com que estan en una fase o que són homosexuals no assumits, i això no és així. La bisexualitat és real i no és una fase passatgera”.
Finalment, des del podcast també volen enviar un missatge a les persones que es troben en processos d’autoidentificació o que no se senten representades, remarcant que “no estan soles, perquè hi ha tantes realitats com persones al món […] Tothom té els seus temps, els seus rerefons i les seves situacions personals”. “Ningú t’ha d’obligar a sortir de l’armari, ni a fer una transició ni res de res”, afegeixen, posant el punt en el fet que cadascú ha de trobar el seu propi moment i espai: “El suport de persones que t’estimen és molt important. El pots trobar en amics i família, sigui de sang com la família escollida”, conclouen.