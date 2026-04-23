  Marvin Arquíñigo
Proposta d'Igualtat i Afers Socials

Residències, centres de dia i serveis domiciliaris incorporen un protocol contra la violència en persones grans

El text posa el focus en les dones majors de 65 anys i estableix eines específiques per detectar casos, intervenir-hi i garantir-ne la protecció

Els serveis sociosanitaris per a la gent gran del Principat, tant públics com privats, comptaran amb un nou protocol específic per prevenir, detectar i actuar davant la violència de gènere i domèstica. La mesura afectarà tots els centres i entitats inscrits al registre nacional, incloent-hi els serveis d’atenció domiciliària, els centres de dia, les llars residencials i les residències assistides, tant en règim ordinari com de respir.

El document ha estat elaborat per la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana i el Ministeri d’Afers Socials amb l’objectiu no només d’atendre les conseqüències de la violència, sinó també de prevenir-ne l’aparició mitjançant canvis sostinguts en el temps. En aquest sentit, es preveuen accions específiques per donar-lo a conèixer entre les entitats implicades i facilitar-ne la implementació.

Pel que fa a la prevenció i la detecció, el protocol s’estructura en tres grans eixos: la sensibilització i formació dels professionals, la promoció de l’empoderament de les persones usuàries i la detecció precoç de factors de risc. En l’àmbit d’actuació, estableix recomanacions per a una primera intervenció, eines per avaluar el risc de la víctima i pautes clares sobre com procedir en cas de sospita. També fixa criteris per comunicar les situacions detectades i determina com actuar quan la persona agressora és un professional del mateix servei sociosanitari.

El protocol posa especial èmfasi en les dones majors de 65 anys, un col·lectiu que pot patir violència de gènere tant en l’àmbit domèstic com dins del context sociosanitari, amb dificultats específiques derivades de l’edat, la salut, el context social i possibles barreres institucionals. Per això, es considera imprescindible disposar d’una eina específica que permeti identificar aquests casos de manera eficaç, intervenir-hi adequadament i garantir la protecció i el benestar de les dones víctimes-supervivents.

L'any 2024 registra un augment de casos atesos per violència de gènere i trenca la tendència a la baixa dels anteriors

