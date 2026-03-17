  • Un díptic informatiu del telèfon 181 d’atenció a les víctimes de violència de gènere i domèstica. | Arxiu El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Estadística

L’any 2024 registra un augment de casos atesos per violència de gènere i trenca la tendència a la baixa dels anteriors

El total de les víctimes declaren haver sofert maltractament psicològic, quan les formes de violència física i social afecten una de cada dues

El Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere va registrar un augment dels casos atesos durant el 2024, trencant la tendència a la baixa que s’havia mantingut entre els anys 2020 i 2023. Pel que fa al tipus de violència patida per les dones, destaca que la totalitat de les víctimes van declarar haver sofert maltractament psicològic, mentre que les formes de violència física i social van afectar aproximadament una de cada dues.

Quant a l’edat, la majoria dels casos atesos tenien entre 28 i 51 anys, concentrant el 70,6% del total, seguides de les dones d’entre 18 i 27 anys, amb el 14,7%, i les d’entre 52 i 63 anys, amb el 9,8% del total. Segons l’estat civil, el 40% eren solteres, mentre que el 27,5% eren casades i el 22% separades. Les divorciades suposaven un 6,4% i les vídues un 0,9%. En un 2,8% dels casos es desconeix l’estat civil.

Si s’analitzen factors com si tenia un menyscabament reconegut o si va retornar amb la parella, les dades mostren que el 94,5% dels casos atesos no tenien cap discapacitat reconeguda. Un 5,5% sí que la tenien. Així mateix, un 20,2% de les dones ateses van retornar amb la seva parella, mentre que un 70,3% no ho van fer.

Segons el canal d'entrada al servei, una de cada dues dones ateses ho va fer per iniciativa pròpia, mentre que un 18,3% va ser derivada per Afers Socials

Segons el canal d’entrada al servei, una de cada dues (50,2%) dones ateses ho va fer per iniciativa pròpia, mentre que un 18,3% va ser derivada pel Departament d’Afers Socials, un 13,1% a través de la Policia, un 12,2% de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i un 6,1% mitjançant altres canals. Pràcticament, una de cada dues (45,3%) dones ateses al servei durant el 2024 havia interposat una denúncia prèvia.

Finalment, segons l’assessorament jurídic rebut, un 11,6% dels casos havien rebut assessorament civil o penal i un 0,6% laboral o administratiu. Amb tot, pel que fa a les detencions d’homes per violència de gènere, es va registrar un increment del 28,6% respecte a l’any anterior.

Els matrimonis homosexuals augmenten

L’any 2024 es van registrar un total de 14 matrimonis homosexuals, dels quals vuit entre homes i sis entre dones. En comparació amb l’any anterior, el 2023, es va observar un increment significatiu, ja que aleshores es van celebrar 10 matrimonis (tres entre homes i set entre dones).

