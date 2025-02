Rècord històric en la campanya de sang amb 390 donacions efectives i 69 nous voluntaris

La campanya de donació de sang organitzada per la Creu Roja Andorrana, en col·laboració amb l’Escola Andorrana, celebrada els dies 4, 5 i 6 de febrer, ha assolit un èxit rotund superant totes les expectatives. En total, 436 persones van participar en la iniciativa, amb 390 donacions efectives i la incorporació de 69 nous donants.

Aquestes xifres han superat de manera significativa les previsions de l’organització, que esperava assolir les 420 donacions aquest any. En comparació amb el 2024, quan es van registrar 415 donacions, la resposta ciutadana ha estat excepcional, demostrant un cop més la solidaritat i el compromís de la ciutadania amb aquesta causa vital.

L’èxit de la campanya ha estat possible gràcies a la col·laboració de diverses institucions i entitats, com el Servei Andorrà d’Atenció Sanitaria, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, l’Organització Catalana de Trasplantaments, el Comú d’Escaldes-Engordany, el Govern d’Andorra, el Centre Comercial Andorrà Super U i Ecotècnic. La Creu Roja Andorrana ha expressat el seu profund agraïment a tots els donants, als alumnes i docents de l’Escola Andorrana i a totes les entitats col·laboradores que han fet possible aquest resultat extraordinari.

De cara al futur, la Creu Roja Andorrana ja prepara la propera campanya de donació de sang, que tindrà lloc el 7 d’abril al pavelló Toni Martí, en col·laboració amb el MoraBanc Andorra Bàsquet Club. L’organització anima tota la població a participar-hi per continuar salvant vides i fomentant la cultura de la donació de sang al Principat.