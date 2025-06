Visibilitzar l’esclerosi múltiple

Reclam institucional per garantir més visibilitat, sortides laborals i atenció integral per a la malaltia de les mil cares

TRANA insta el Govern a reforçar els serveis especialitzats i millorar la resposta pública a les necessitats dels afectats per l'esclerosi múltiple

Amb motiu del Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple, l’associació pel Tractament i Rehabilitació de les Afeccions Neuromotrius a Andorra (TRANA) ha aprofitat l’acte institucional celebrat a Andorra la Vella per posar sobre la taula una sèrie de demandes adreçades al Ministeri d’Afers Socials, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquesta malaltia neurodegenerativa.

El president de l’entitat, Jacint Risco, ha detallat les principals reclamacions de l’entitat. D’una banda, ha insistit en la necessitat d’oferir sortides laborals adaptades per a persones diagnosticades que reben una pensió d’invalidesa: “La Seguretat Social et dona una baixa definitiva i ningú sap què fer. Cal una connexió real amb Afers Socials”, ha denunciat. Segons Risco, altres països com França i Espanya ja ofereixen fórmules que permeten treballar sota supervisió mèdica: “Les persones han de poder sentir-se útils i tenir dignitat laboral”.

Una altra de les prioritats exposades és la creació d’un hospital de dia especialitzat en malalties neurodegeneratives. “Fa anys que ho demanem, també amb l’Associació d’Alzheimer. És un recurs clau que, tot i ser un país petit, podríem compartir”, ha remarcat Risco. L’entitat també reclama un reforç del suport psicològic des del moment del diagnòstic. “A TRANA ja oferim aquest acompanyament amb una neuropsicòloga que fa tallers neurocognitius. La malaltia pot afectar greument la cognició, i això és una part invisible que sovint queda desatesa”, ha advertit.

Risco ha reconegut els avenços assolits en col·laboració amb l’administració pública: “Tant el Ministeri de Salut com el d’Afers Socials hi col·laboren. Estem agraïts i sabem que s’estan fent coses, però encara queden assignatures pendents”, ha matisat. “Hem de continuar evolucionant plegats, i les entitats també podem prestar serveis complementaris als de l’Estat”, ha afegit.

Des d’Afers Socials, la ministra Trini Marín ha assegurat que l’administració manté un diàleg constant amb les entitats: “Aquest acte ha estat organitzat per TRANA, però sempre hi ha acompanyament des de l’àrea social”, ha explicat. Marín ha posat en valor la creació del nou servei de rehabilitació a la Clínica Sant Vicenç d’Enclar i l’augment de places al centre de dia per a menors de 65 anys, tot remarcant el compromís del Govern amb la inclusió: “La llei d’accessibilitat és universal i pensa en totes les discapacitats, incloses les cognitives. I treballem perquè la societat sigui més conscient, des d’una targeta en braille fins a una rampa en una botiga”.