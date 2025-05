Noves adjudicacions

Reassignats quatre pisos de lloguer assequible per renúncia dels adjudicataris a l’edifici Pellicer

Els habitatges han estat assignats amb rendes mensuals compreses entre 494 i 823 euros, calculades segons el sistema de preu assequible

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha reassignat quatre habitatges de lloguer a preu assequible situats a l’edifici de l’antic Hotel Pellicer, a Canillo, després que les persones inicialment adjudicatàries renunciessin a formalitzar els contractes corresponents, segons s’ha publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Les noves adjudicacions hauran de pagar rendes mensuals fixades que oscil·len entre els 494 i els 823 euros, d’acord amb els criteris de preu assequible definits per la normativa vigent. Els habitatges han estat assignats a persones prèviament inscrites al registre oficial, seleccionades per tenir la puntuació més alta, tot i no haver manifestat la voluntat de participar en aquest procés concret.

Les persones beneficiàries seran convocades durant el pròxim mes per signar el contracte de cessió administrativa d’ús i hauran d’acreditar el dipòsit de la fiança corresponent. Aquestes reassignacions s’emmarquen en l’oferta pública d’habitatge anunciada l’11 de febrer del 2025.