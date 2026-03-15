Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  Ràmio rep més de 8.500 visitants el 2025. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
Patrimoni parroquial

Ràmio rep més de 8.500 visitants el 2025, la majoria a l’estiu, i consolida el seu atractiu natural i patrimonial

Les primeres dades del 2026 també apunten a aquesta tendència a l’alça amb un total de 172 visitants durant els dos primers mesos

Ràmio ha registrat 8.545 visitants durant el 2025, una xifra que confirma l’interès creixent per aquest entorn natural i patrimonial de la parròquia d’Escaldes-Engordany. Les dades mostren una clara concentració de visites durant els mesos d’estiu i inicis de tardor, amb juny (1.679 visitants) i setembre (1.781) com els períodes de màxima afluència.

També destaquen l’agost, amb 1.204 visitants, i l’octubre, amb 1.369, fet que evidencia que la temporada alta s’allarga més enllà dels mesos estrictament estivals.

Pel que fa a la distribució setmanal, els dimecres i els diumenges han estat els dies amb més afluència, seguits dels dimarts i dijous, un comportament que mostra un flux de visitants repartit tant entre mitja setmana com durant el cap de setmana.

En comparació amb el 2024, any en què es van registrar 4.730 visitants —amb dades disponibles únicament entre juliol i desembre—, l’evolució és significativa. Si es comparen aquests mateixos mesos, de juliol a desembre, durant el 2025 s’han registrat 5.625 visitants, fet que representa un increment notable.

Les primeres dades del 2026 també apunten a aquesta tendència a l’alça. Durant els dos primers mesos de l’any s’han registrat 172 visitants, més del doble que l’any passat, quan en el mateix període se’n van registrar 81.

Aquestes dades consoliden Ràmio com un espai cada vegada més visitat, tant pel seu valor patrimonial com pel seu entorn natural, situat a la vall del Madriu-Perafita-Claror, declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Comparteix
Notícies relacionades
Farré rep amb escepticisme el calendari per despenalitzar l’avortament: “Fins que no ho veiem no ens ho creurem”
Fins a 52 dones es van beneficiar de finançament públic per a tècniques de reproducció assistida el 2025
Marta Osuna analitzarà la confiança electrònica i la Cartera Digital en ‘El Teler Daurat’, el pròxim dimecres

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Espot avala l’alerta d’Ensenyat sobre el context geopolític i assenyala l’Iran com a amenaça per a la democràcia
  • Política, Societat
Els prop de trenta andorrans que volien tornar de l’Orient Mitjà ja han arribat al país gràcies a l'”ajuda consular”
  • Societat
El síndic general remarca que la Constitució andorrana “ordena, regula i limita l’actuació del Coprincipat”
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat, Uncategorized
Ordino fa un balanç positiu del primer mes del bus parroquial circular amb seguiment del servei
  • Parròquies, Societat
Encamp incrementa un 2,6% les pernoctacions esportives i supera les 9.100 estades durant l’any 2025
  • Parròquies, Societat
L’APTA presenta als coprínceps propostes per a la nova LOGTU i mostra preocupació pel POUP d’Ordino
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu