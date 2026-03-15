Ràmio rep més de 8.500 visitants el 2025, la majoria a l’estiu, i consolida el seu atractiu natural i patrimonial

Ràmio ha registrat 8.545 visitants durant el 2025, una xifra que confirma l’interès creixent per aquest entorn natural i patrimonial de la parròquia d’Escaldes-Engordany. Les dades mostren una clara concentració de visites durant els mesos d’estiu i inicis de tardor, amb juny (1.679 visitants) i setembre (1.781) com els períodes de màxima afluència.
També destaquen l’agost, amb 1.204 visitants, i l’octubre, amb 1.369, fet que evidencia que la temporada alta s’allarga més enllà dels mesos estrictament estivals.
Pel que fa a la distribució setmanal, els dimecres i els diumenges han estat els dies amb més afluència, seguits dels dimarts i dijous, un comportament que mostra un flux de visitants repartit tant entre mitja setmana com durant el cap de setmana.
En comparació amb el 2024, any en què es van registrar 4.730 visitants —amb dades disponibles únicament entre juliol i desembre—, l’evolució és significativa. Si es comparen aquests mateixos mesos, de juliol a desembre, durant el 2025 s’han registrat 5.625 visitants, fet que representa un increment notable.
Les primeres dades del 2026 també apunten a aquesta tendència a l’alça. Durant els dos primers mesos de l’any s’han registrat 172 visitants, més del doble que l’any passat, quan en el mateix període se’n van registrar 81.
Aquestes dades consoliden Ràmio com un espai cada vegada més visitat, tant pel seu valor patrimonial com pel seu entorn natural, situat a la vall del Madriu-Perafita-Claror, declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO.