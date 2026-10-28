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  • Segons Govern, encara no s'ha trobat una alternativa que permeti efectuar les derivacions identificades. | FPNSM
Agències
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Assistència

Quatre residents de l’Albó necessiten una atenció que el centre no pot oferir i continuen sense tenir una alternativa

Marín confirma que s’estudien nous recursos assistencials per als casos més complexos i no descarta derivacions a centres de l'estranger

La residència l’Albó atén actualment quatre persones amb necessitats que no s’ajusten al perfil previst per al centre. Segons les dades del Govern, a 30 de setembre del 2026, el centre atenia 45 persones, de les quals 23 es trobaven a la llar residencial i 22 a la residència assistida. La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha respost al conseller general socialdemòcrata Pere Baró explicant que s’estan valorant alternatives assistencials més adequades per a aquests casos. Així mateix, Marín ha assenyalat que els casos d’elevada complexitat s’han d’analitzar de manera individualitzada i que, pel que fa als recursos del país que no permeten cobrir les necessitats, es poden plantejar derivacions a centres especialitzats a l’estranger.

En aquest sentit, Govern treballa amb la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) i la CASS en la creació de dos nous recursos. D’una banda, una unitat residencial especialitzada per a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que necessiten un suport extens i, de l’altra, un servei excepcional d’atenció intensiva individualitzada per als casos que requereixen assistència continuada.

Pel que fa als recursos humans, l’Albó disposava a finals de setembre de 34 professionals d’atenció directa, personal d’infermeria les 24 hores, dues figures de coordinació i vigilància permanent. A més, s’han incorporat protocols d’atenció psiquiàtrica, avaluació psicològica, prevenció d’agressions i derivació a urgències. Tot i aquestes mesures, l’Executiu admet que alguns casos requereixen recursos diferents dels disponibles actualment al centre i que encara no s’ha trobat una alternativa que permeti efectuar les derivacions identificades.

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