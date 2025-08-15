Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La situació també és remarcable durant la nit, amb mínimes que no baixen dels 15 °C. | Servei meteorologic
El Periòdic d'Andorra
Torna la calor

Protecció Civil torna a activar l’avís groc per altes temperatures al llarg del territori durant tot el cap de setmana

Les previsions apunten a màximes de fins a 34 graus en un episodi poc freqüent a la muntanya, amb recomanacions per a col·lectius vulnerables

Després de la treva d’ahir, amb pluges que van refrescar lleugerament l’ambient, la calor torna avui amb força a Andorra. El país es troba novament sota avís groc per temperatures excepcionalment elevades, que afecten totes les parròquies. Segons les dades meteorològiques, s’han registrat màximes poc habituals per a l’època: fins a 20 °C a 2.500 metres d’altitud, 30 °C a 1.500 metres i 34 °C a 1.000 metres. La situació també és remarcable durant la nit, amb mínimes que no baixen dels 15 °C.

Els serveis meteorològics recomanen extremar les precaucions, especialment en activitats a l’aire lliure, hidratar-se correctament i evitar l’exposició directa al sol en les hores centrals del dia. Els experts alerten que episodis com aquest, amb valors tan elevats en alta muntanya, són poc freqüents i poden tenir efectes tant en la salut de les persones com en l’equilibri del medi natural.

Entre les recomanacions, es demana reduir les activitats físiques en hores de màxima insolació, beure aigua amb freqüència, vestir peces lleugeres i protegir-se el cap. Se suggereix tancar finestres i persianes orientades al sol, ventilar de nit, utilitzar sistemes de refrigeració, romandre en espais frescos i prioritzar àpats lleugers.

En el cas dels infants i nadons, cal oferir-los líquids sovint, evitar l’exposició solar prolongada i assegurar roba i protecció adequades. També es recomana supervisar persones grans o amb problemes de salut que visquin soles, visitant-les cada dia. Els animals de companyia han de disposar d’aigua abundant i zones ombrejades.

Comparteix
Notícies relacionades
Quan el tiquet puja i el cistell s’aprima: la inflació empeny Andorra cap a una dieta amb més riscos per a la salut
Les constants onades de calor disminueixen els ruscs d’abelles i, conseqüentment, la producció de mel
Sans defensa la Festa Major com un punt de trobada en una segona jornada marcada per la diversitat d’activitats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Els Bombers rescaten quatre ferits en accidents de muntanya a Tristaina, Collada de Muntaner, Rialp i el Bike Park
  • Societat, Successos
Detingut per presumptes agressions i amenaces a l’exparella després d’una discussió a la Festa Major d’Encamp
  • Societat
El Comú d’Ordino obre un concurs per a la decoració i il·luminació del ‘Camí il·luminat de Nadal a Llorts’
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Afectacions viàries a Escaldes-Engordany pel pas de La Vuelta, amb talls entre les 15.30 i les 18.00 hores
  • Parròquies, Societat
Encamp activa el Llaç d’Animació i l’àrea de Jovent per al proper curs escolar amb serveis complets de matí i de tarda
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella oficialitza el nom de dos carrers a Comella Parc per reforçar la identificació toponímica
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu