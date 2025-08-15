Protecció Civil torna a activar l’avís groc per altes temperatures al llarg del territori durant tot el cap de setmana

Després de la treva d’ahir, amb pluges que van refrescar lleugerament l’ambient, la calor torna avui amb força a Andorra. El país es troba novament sota avís groc per temperatures excepcionalment elevades, que afecten totes les parròquies. Segons les dades meteorològiques, s’han registrat màximes poc habituals per a l’època: fins a 20 °C a 2.500 metres d’altitud, 30 °C a 1.500 metres i 34 °C a 1.000 metres. La situació també és remarcable durant la nit, amb mínimes que no baixen dels 15 °C.
Els serveis meteorològics recomanen extremar les precaucions, especialment en activitats a l’aire lliure, hidratar-se correctament i evitar l’exposició directa al sol en les hores centrals del dia. Els experts alerten que episodis com aquest, amb valors tan elevats en alta muntanya, són poc freqüents i poden tenir efectes tant en la salut de les persones com en l’equilibri del medi natural.
Entre les recomanacions, es demana reduir les activitats físiques en hores de màxima insolació, beure aigua amb freqüència, vestir peces lleugeres i protegir-se el cap. Se suggereix tancar finestres i persianes orientades al sol, ventilar de nit, utilitzar sistemes de refrigeració, romandre en espais frescos i prioritzar àpats lleugers.
En el cas dels infants i nadons, cal oferir-los líquids sovint, evitar l’exposició solar prolongada i assegurar roba i protecció adequades. També es recomana supervisar persones grans o amb problemes de salut que visquin soles, visitant-les cada dia. Els animals de companyia han de disposar d’aigua abundant i zones ombrejades.