Meteorologia

Protecció Civil activa una prealerta per fenòmens violents amb activitat elèctrica i puntualment de calamarsa

El Servei meteorològic emet un avís taronja per un episodi de tempestes que podran deixar entre 25 i 30 mil·límetres en 30 minuts

El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències ha activat una prealerta per fenòmens violents després que el Servei Meteorològic hagi emès aquest dimecres al matí un avís taronja per un episodi de tempestes (cal recordar que ahir va ser avís groc). Així, tal com es detalla en el butlletí del servei de previsió meteorològica, el pas d’un front aportarà nuvolositat des de primeres hores i tempestes que començaran d’hora al migdia, les quals aniran acompanyades d’activitat elèctrica i puntualment de calamarsa.

Segons informen, la màxima intensitat es preveu a l’inici de l’episodi, entre les 12.00 i les 15.00 hores, i es podran registrar intensitats que deixin entre 25 i 30 mil·límetres en 30 minuts. Un cop finalitzat, l’avís continuarà actiu fins a mitja tarda amb pluges intermitents fins a primeres hores de la nit.

Recomanacions

Davant d’aquests fenòmens, des del Govern s’aconsella que els col·lectius més vulnerables evitin les sortides a l’exterior i, en termes generals, recomanen a la població evitar desplaçaments innecessaris. No obstant això, en cas d’efectuar algun desplaçament amb vehicle, “cal extremar la precaució al volant”, mentre que els vianants que tinguin previst fer un trajecte a peu, s’han d’allunyar de rius, rierols i ponts per possibles crescudes sobtades.