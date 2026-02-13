Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El Servei Meteorològic emet avís taronja per dissabte per l’arribada de la pertorbació Oriana. | Servei Meteorològic d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Previsió meteorològica

Protecció Civil activa la prealerta per fort vent i neu amb ràfegues de fins a 120 km/h i perill d’allaus al nord del país

El Servei Meteorològic emet avís taronja per dissabte per l’arribada de la pertorbació Oriana, amb acumulacions de fins a 50 cm als cims

El Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després que el Servei Meteorològic hagi emès un avís taronja per aquest dissabte a tot el país per la previsió d’un episodi de fort vent associat a l’avançament de la pertorbació Oriana. Segons la previsió, el pas del sistema comportarà un canvi de direcció del vent a component nord i un reforç progressiu de la intensitat al llarg de la jornada. Les ràfegues podran assolir puntualment els 90 quilòmetres per hora en alguns fons de vall i superar els 120 quilòmetres per hora als cims durant la tarda, tot i que el vent bufarà durant tot el dia.

L’episodi també anirà acompanyat de nevades arreu del territori. El Servei Meteorològic manté actiu l’avís per neu per a dissabte, amb nivell groc al centre i al sud del país, on la intensitat prevista és feble, i nivell taronja al nord, amb nevades d’intensitat moderada. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.200 metres i tendirà a baixar fins a qualsevol cota al vespre. Pel que fa a les acumulacions, es preveuen gruixos de fins a 50 centímetres als cims del nord, uns 30 centímetres a 2.000 metres, 20 centímetres a 1.500 metres i fins a 10 centímetres a 1.200 metres. Durant el vespre de dissabte, les precipitacions podrien deixar fins a 5 centímetres de neu nova a 1.000 metres.

Davant aquesta situació, el perill d’allaus s’elevarà aquesta tarda a nivell 4. El vent, a més de dificultar la visibilitat en parròquies altes i zones de muntanya, afavorirà la inestabilitat del mantell nival. Protecció Civil recomana limitar les activitats i sortides a la muntanya i prioritzar els recorreguts habilitats per les estacions d’esquí. Igualment, demana restringir els desplaçaments innecessaris i extremar la precaució a la carretera. L’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) mantindrà una vigilància activa per si cal efectuar tirs preventius d’allaus en les zones més exposades del territori.

