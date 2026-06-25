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  • El projecte té una durada prevista de cinc anys i preveu repartir prop de 1.000 exemplars anuals. | Govern d'Andorra
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  • Societat
Campanya preventiva

Protecció Civil acosta als infants de tercer de primària la cultura de la prevenció amb un conte de la muntanya

'L’excursió del Vallineu' relata una aventura a la Vall del Madriu-Perafita-Claror per ensenyar als infants com preparar sortides amb seguretat

Els alumnes de tercer de primària dels centres educatius del país rebran abans de les vacances d’estiu el conte L’excursió del Vallineu, una publicació pensada per ajudar-los a preparar les sortides al medi natural i donar-los consells bàsics per gaudir de la muntanya amb seguretat. La iniciativa també vol fomentar l’hàbit de la lectura entre els infants.

El projecte té una durada prevista de cinc anys i preveu repartir prop de 1.000 exemplars anuals. A partir del curs vinent, el conte s’incorporarà com a material de suport pedagògic en unitats didàctiques relacionades amb el medi natural i l’educació física del sistema educatiu andorrà. També es posarà a disposició dels altres sistemes educatius a través de Formació Andorrana.

A més, la publicació estarà disponible a les biblioteques públiques, al Centre d’Atenció al Visitant de la Vall del Madriu-Perafita-Claror i en format digital als llocs web de l’Oficina i d’Andorra Recerca i Innovació.

La iniciativa s’emmarca en l’estratègia de sensibilització i formació en matèria de prevenció de riscos impulsada pel Departament de Protecció Civil. Aquesta acció complementa altres projectes que es duen a terme conjuntament amb el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i diversos centres formadors.

El conte transmet consells per gaudir de la muntanya amb seguretat a través d’una aventura del Vallineu a la Vall del Madriu-Perafita-Claror

Entre aquestes accions destaca el Curs de Capacitació Bàsica en Protecció Civil, adreçat a alumnes d’entre 11 i 16 anys, en què es treballen aspectes relacionats amb els primers auxilis, els riscos naturals i les mesures d’autoprotecció. Amb el conte, el Departament vol apropar la cultura de la prevenció als més petits d’una manera entenedora i atractiva, fomentant l’adquisició d’hàbits bàsics de seguretat i facilitant que aquests valors es puguin treballar de manera transversal a l’aula.

L’excursió del Vallineu està protagonitzat per la mascota del Departament, el Vallineu, que viu una aventura amb els seus amics a la Vall del Madriu-Perafita-Claror. A través de diferents situacions i imprevistos, el conte transmet consells per gaudir de la muntanya amb seguretat, com ara preparar adequadament una sortida, consultar la meteorologia, adaptar els recorreguts, respectar l’entorn natural o fer un ús responsable del foc.

La iniciativa compta amb la col·laboració de la Vall del Madriu-Perafita-Claror i d’Andorra Recerca i Innovació. Ambdues entitats han contribuït a enriquir el projecte amb coneixements sobre el patrimoni natural, els riscos associats al medi de muntanya i altres continguts especialitzats, reforçant així el seu rigor tècnic i el seu valor pedagògic.

El conte «L’excursió del Vallineu». | Govern d’Andorra

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