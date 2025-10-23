Prop de 350.000 vehicles entren al Principat durant el mes de setembre, un 1,4% menys que el mateix mes del 2024

El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de setembre ha arribat fins als 347.930, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes de setembre de l’any anterior de l’1,4%. Concretament, el total de turismes presenta un decrement del 3,1% i el de vehicles pesants un increment del 51,6%.
Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat positiva, de l’1,2%, i per la frontera francoandorrana baixa un 6,7%. Si es divideix entre turismes i vehicles pesants, en el primer cas hi ha un descens del 0,1% a la frontera hispanoandorrana i del 9% per la francoandorrana. Pel que fa als vehicles pesants, els que han entrat per Espanya han pujat un 30,3% i els que ho han fet per França un 305,1%.
A la frontera hispanoandorrana la variació ha estat positiva amb un 1,2%, mentre que la francoandorrana ha baixat un 6,7%
De gener a setembre d’aquest any, respecte del mateix període del 2024, s’ha produït un decrement de l’1,6% en el nombre total de vehicles, amb un increment de l’1,1% dels provinents d’Espanya i un decrement del 7,1% dels provinents de França. Finalment, el nombre de vehicles que han entrat a Andorra durant els darrers dotze mesos s’estima en 4.269.090, això representa una variació positiva del 0,2% respecte del mateix període anterior, en què s’estima que van entrar 4.259.808 vehicles.