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  • Els targetons utilitzats per participar en el sistema de vot per dipòsit habilitat als comuns. | RTVA
Laura Gómez Rodríguez
  • Societat
Eleccions CASS 2026

Prop de 3.600 persones han votat per dipòsit abans de les eleccions al Consell d’Administració de la CASS

Els assalariats lideren la participació anticipada amb 1.298 sufragis, seguits dels pensionistes (1.172) i els treballadors per compte propi (1.115)

Les eleccions per escollir els quatre representants al Consell d’Administració de la CASS arriben aquest 17 de juny amb un total de 3.585 vots per dipòsit registrats entre el 8 i el 16 de juny als diferents comuns del país i a la mateixa seu de la parapública.

El sistema de vot anticipat ha permès als electors dels tres col·legis —persones pensionistes, persones empresàries i treballadors per compte propi, i persones assalariades i assimilades— exercir el seu dret a vot abans de la jornada electoral.

Andorra la Vella va concentrar el major nombre de paperetes dipositades, amb 450 vots registrats durant la jornada habilitada al comú

Del total de sufragis dipositats, el col·legi de persones assalariades i assimilades és el que ha registrat una participació més elevada, amb 1.298 vots. El segueixen les persones pensionistes, amb 1.172 paperetes, i les persones empresàries i que desenvolupen una activitat per compte propi, amb 1.115 vots.

Per parròquies, la jornada amb més participació va ser la celebrada a Andorra la Vella el 12 de juny, on es van registrar 450 vots. També destaquen els 321 sufragis comptabilitzats a Encamp el 9 de juny i els 305 recollits a Escaldes-Engordany el 16 de juny.

El vot per dipòsit es va iniciar el 8 de juny amb punts habilitats a la CASS i al comú d’Ordino, on es van registrar 133 i 132 vots respectivament. Les votacions es van anar traslladant posteriorment per les diferents parròquies fins a tancar-se aquest dilluns amb els punts d’Escaldes-Engordany i la CASS.

Assalariats, autònoms i jubilats podran votar abans del 17 de juny a qualsevol parròquia en les eleccions de la CASS

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