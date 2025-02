Prop de 1.680 consultes a l’INH durant el passat any, doblegant les assolides en 2023 amb 868

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha registrat un augment significatiu de les consultes ateses durant el 2024, assolint un total de 1.679 consultes, gairebé el doble respecte al 2023, quan se’n van comptabilitzar 868. De forma que segons les dades recollides, el 92,6% de les consultes han estat relacionades amb temes recurrents, destacant la informació sobre els requisits i la documentació necessària per accedir a un habitatge protegit, així com els ajuts en matèria d’habitatge i la pròrroga dels contractes d’arrendament d’acord amb la legislació vigent.

De totes les demandes, un 24% corresponen a consultes sobre habitatge protegit que han augmentat considerablement al darrer any, passant de 87 consultes el 2023 a les 401 el 2024, coincidint amb la posada en marxa del Registre de sol·licitants d’habitatges de preu assequible el mes d’abril de l’any passat.

Un altre dels aspectes més consultats, sent un 20% de les consultes més freqüents, i mantenint-se alhora en percentatges similars respecte de l’any passat, són els requisits i documentació que cal presentar per als ajuts de l’administració en matèria d’habitatge (ajut a l’habitatge de lloguer, programa d’impuls per a l’emancipació dels joves, programa extraordinari d’avals o ajut a la calefacció).

Altrament, també s’ha registrat un increment en les consultes sobre la pròrroga forçosa dels contractes d’arrendament, que han passat de 184 el 2023 a 256 el 2024, així com sobre el procediment per a la recuperació d’habitatges per a ús propi o familiar, amb un augment de 46 a 116 consultes.

Pel que fa al perfil de les persones que acudeixen a l’INH per resoldre els seus dubtes, el 74% són arrendataris, el 15% corresponen a immobiliàries, gestories i altres entitats mentre que l’11% restant són propietaris d’habitatges. Quant al gènere, el 53% de les demandes han estat realitzades per dones i el 47% per homes.

Balanç del programa d’avals

En un altre ordre, l’INH ha atès 126 consultes al llarg de l’any sobre el programa extraordinari d’avals per a la compra d’habitatge per a residència habitual. Des de la publicació del decret, l’INH ha rebut 10 sol·licituds per part de 18 persones, de les quals vuit s’han resolt favorablement, mentre que una ha estat desfavorable i una altra ha renunciat.