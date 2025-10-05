Prop de 1.200 persones celebren el Dia de l’Escaldenc i l’Escaldenca a Caldea estrenant la nova llacuna exterior

Els escaldencs i les escaldenques han tornat a fer seva Caldea aquest diumenge en una jornada que ja s’ha convertit en tradició. La tercera edició del Dia de l’Escaldenc i de l’Escaldenca ha reunit prop de 1.200 participants, que han pogut entrar gratuïtament al centre termal i descobrir les novetats de la seva darrera remodelació, entre elles la nova llacuna exterior, concebuda com un llac de muntanya envoltat de vegetació autòctona.
La iniciativa, que el comú i Caldea van impulsar ara fa tres anys, busca refermar el vincle entre el centre i la parròquia que el va veure néixer. La jornada ha combinat banys termals, actuacions de dansa i música en directe en un ambient clarament festiu, i fins i tot amb copa de cava de benvinguda per als participants.
Segons la directora del Caldea Sport Thermal Club, Laurence Favrel, aquesta jornada és “una manera d’apropar la ciutadania d’Escaldes a una activitat que és un emblema turístic del país”. La responsable de Caldea ha assegurat que cada any noten “més interès i més ganes de participar” per part dels veïns, i destaca que és també una oportunitat perquè descobreixin “de primera mà totes les millores i reformes que s’estan fent per dinamitzar el complex”.
En aquest sentit, Favrel ha recordat que el centre termo lúdic està immers en un pla de reformes importants que va més enllà de la llacuna exterior. “Hem renovat tota la zona de dutxes i d’entrada, i és només el començament d’un projecte més ampli que ha d’estar llest després de l’estiu del 2026”, ha explicat. Per a ella, aquesta jornada té també un component simbòlic: “L’aigua termal ha estat sempre un bé de la parròquia i ha servit per dinamitzar la seva activitat. D’alguna manera, és com retornar als ciutadans el que és seu”, ha ponderat.
Al seu torn, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, també present, s’ha mostrat igualment satisfeta per la participació i per la continuïtat de la iniciativa. “És una jornada que va néixer amb el conveni amb Caldea i que vol reforçar la relació entre el centre i la parròquia”, ha apuntalat. A més, Gili ha subratllat que el projecte “va ser impulsat pel comú als anys 90 i sempre ha estat una aposta innovadora que identifica Escaldes i la projecta al món”.
Pel que fa a la reacció de la gent davant la iniciativa, la cònsol ha destacat que, any rere any, la resposta ciutadana va en augment. “Aquest 2025 hi ha hagut fins a 1.800 persones que han demanat participar-hi, una xifra que mostra les ganes de la gent de gaudir d’una jornada pensada per a tots, amb espectacles, música i activitats al llarg del dia”, ha detallat.
Amb la mirada posada en les reformes que culminaran el 2026, la direcció del centre i l’ens comunal coincideixen a destacar la importància de mantenir oberta aquesta porta entre Caldea i els escaldencs. Un vincle que, tres dècades després de la inauguració del complex, continua viu i que, jornades com la d’aquest diumenge, contribueixen a enfortir encara més.