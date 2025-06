Crear una mirada empàtica i informada

Projecte Vida impulsa una nova campanya per trencar l’estigma al voltant de les addiccions

Amb motiu del Dia Internacional contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit, l’entitat engega una iniciativa per humanitzar aquesta realitat

Amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, que se celebra el 26 de juny, Projecte Vida ha presentat la segona edició de la seva campanya de sensibilització contra l’estigma associat a les addiccions. La campanya s’activarà el dilluns 23 de juny amb la col·locació de cartells arreu del país per fer visible el missatge als carrers. Amb el lema ‘L’addicció no té una cara concreta. Pot ser la d’algú que estimes’, l’acció posa el focus en una realitat sovint silenciada i amagada, i vol contribuir a trencar els estereotips que encara pesen sobre les persones amb addiccions.

La campanya se centra en tres grans objectius: la humanització, per posar el focus en la persona més enllà de la seva problemàtica; la sensibilització, per visibilitzar com l’estigma i l’autoestigma dificulten l’accés a l’ajuda i al procés de recuperació, i la transformació social, per promoure una mirada empàtica, informada i lliure de prejudicis cap a les persones que conviuen amb una addicció. Aquest triple enfocament vol convidar a la reflexió i a un canvi real en la manera com la societat andorrana entén i aborda aquesta realitat.

L’estigma és un dels obstacles més importants i invisibles en la lluita contra les addiccions. Es manifesta, d’una banda, a través de l’estigma social: els prejudicis, el rebuig i les actituds discriminatòries que sovint reben les persones afectades, i que es tradueixen en frases com “a mi no em passaria mai” o “si volgués, ho deixaria”, expressions que contribueixen a l’aïllament i a la marginació. De l’altra, també apareix l’autoestigma, quan la pròpia persona assumeix aquests judicis i es convenç que no mereix ajuda, que és culpable o que no té esperança de canvi. Aquest procés genera sentiments profunds de vergonya i culpa, que poden frenar greument la recuperació.

Amb aquesta segona edició de la campanya, Projecte Vida reafirma el seu compromís amb la lluita contra l’estigma i amb la promoció d’una societat més justa, empàtica i informada. L’entitat fa una crida a la ciutadania a participar d’aquesta reflexió col·lectiva, per contribuir a transformar el discurs públic i trencar els tabús que encara envolten les addiccions.