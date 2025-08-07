Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'anomalia de temperatures registrades a l'estació de FEDA. | Servei Meteorologic
Meteorologia

Primer juliol menys càlid que el juny i amb el menor nombre de dies d’estiu des de l’any 2014

Les temperatures es mantenen dins la normalitat, amb 19,7 °C de mitjana i precipitacions concentrades a la primera meitat del mes

El mes de juliol s’ha caracteritzat per unes condicions meteorològiques considerades normals pel que fa a temperatura i precipitació, segons recull el butlletí climàtic del servei meteorològic. La temperatura mitjana registrada a l’estació de la central hidroelèctrica de FEDA ha estat de 19,7 graus, amb una lleugera anomalia positiva de +0,3 °C respecte a la mitjana climàtica.

Una de les dades destacades del mes ha estat que, per primera vegada, juliol ha resultat menys càlid que el juny. S’han comptabilitzat dinou dies d’estiu —aquells en què la temperatura supera els 25 graus—, una xifra que no era tan baixa des del juliol del 2014.

La màxima temperatura registrada va ser de 35 °C el dia 16 a la Borda Vidal, mentre que la mínima es va donar a les fonts d’Arinsal amb 0,2 °C. El període més càlid es va concentrar entre els dies 16 i 18, i a partir del dia 20 es van registrar dotze jornades consecutives amb temperatures per sota de la mitjana climàtica, a causa de la influència del vent del nord. També es destaca que no s’ha produït cap episodi de glaçada, una situació que no es donava des del 2021.

Pel que fa a la pluja, l’acumulació total ha estat de 62,1 mm a l’estació de FEDA, una xifra que es considera normal. Les precipitacions han estat especialment intenses durant la primera meitat del mes i més abundants al sud-est del país. L’estació de Perafita ha registrat el valor més alt, amb 135,5 mm, i la mitjana entre totes les estacions ha estat de 75 mm.

En general, les pluges han tingut un caràcter tempestuós. Destaquen els episodis del dia 2, amb 23,7 mm a l’estació d’Aixàs, i del dissabte 12, amb 20,4 mm a Sorteny. La màxima acumulació en 24 hores es va registrar el divendres 4 a Envalira, amb 28,2 mm.

Pel que fa al vent, les ràfegues més fortes es van produir el 2 i el 6 de juliol, coincidint amb episodis tempestuosos, amb valors de fins a 74 km/h al roc de Sant Pere. La velocitat màxima del mes es va assolir el dia 29, amb 99,4 km/h a les fonts d’Arinsal.

