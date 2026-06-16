Ponce: «Andorra continua sent un destí atractiu, però les condicions no tenen res a veure amb les de fa uns anys»

La temporada d’hivern 2025-2026 ha deixat un balanç globalment positiu per a la comunitat argentina del país. Així ho assegura el president d’Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, qui destaca la reducció de les incidències greus respecte a anys anteriors i l’impacte favorable que ha tingut l’allargament de la temporada fins al juny. Tot i això, alerta que el país ha perdut part de l’atractiu que tenia fa uns anys a causa, principalment, de la crisi de l’habitatge i de les dificultats que afronten els treballadors extracomunitaris. En aquesta entrevista, Ponce analitza l’evolució del mercat laboral, la contractació en origen, els problemes d’accés a l’habitatge, la situació de les famílies migrades i els reptes pendents en matèria d’informació, integració i drets laborals.