Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El president d’Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Societat
Entrevista

Ponce: «Andorra continua sent un destí atractiu, però les condicions no tenen res a veure amb les de fa uns anys»

El president d'Argentinos en Andorra fa balanç de la temporada d'hivern d'enguany i analitza els dossiers que romanen oberts sobre la taula

La temporada d’hivern 2025-2026 ha deixat un balanç globalment positiu per a la comunitat argentina del país. Així ho assegura el president d’Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, qui destaca la reducció de les incidències greus respecte a anys anteriors i l’impacte favorable que ha tingut l’allargament de la temporada fins al juny. Tot i això, alerta que el país ha perdut part de l’atractiu que tenia fa uns anys a causa, principalment, de la crisi de l’habitatge i de les dificultats que afronten els treballadors extracomunitaris. En aquesta entrevista, Ponce analitza l’evolució del mercat laboral, la contractació en origen, els problemes d’accés a l’habitatge, la situació de les famílies migrades i els reptes pendents en matèria d’informació, integració i drets laborals.

LLEGEIX L’ENTREVISTA AMB MARCELO PONCE AQUÍ

Comparteix
Notícies relacionades
La seguretat comença amb l’actitud
Marsol avança que s’han rebut almenys sis o set ofertes d’edificis per ampliar el parc públic de lloguer assequible
Els 18 habitatges per a la gent gran de l’antic hotel Jaume I podrien estar disponibles durant la tardor del 2027

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Naturland estrena una tirolina de 625 metres per «desbancar» el Tobotronc com a activitat estrella de la cota 1.600
  • Societat
Gairebé 3.600 persones han votat per dipòsit abans de les eleccions per al Consell d’Administració de la CASS
  • Economia, Societat
La partida per a projectes innovadors creix fins al milió d’euros i s’obre una nova línia per atraure empreses de fora
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Els 18 habitatges per a la gent gran de l’antic hotel Jaume I podrien estar disponibles durant la tardor del 2027
  • Parròquies
Sant Julià habilita un mur lliure per a grafitis al parc del Prat Gran per fomentar l’expressió artística urbana
  • Cultura, Parròquies
Sant Miquel de Prats recuperarà la imatge del retaule original desaparegut fa un segle de l’església romànica
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu