Ponce manifesta que l’empresa denunciada per abusos laborals acumula queixes reiterades al sector de la construcció

Les denúncies per abusos laborals al sector de la construcció tornen a créixer, especialment contra una empresa de la qual, segons Marcelo Ponce, president d’Argentinos en Andorra, “és de la que més constància tinc” pel volum de casos registrats. “En tenim constància de 20 casos”, afirma, tot precisant que aquestes pràctiques havien disminuït després de l’aplicació de la llei òmnibus, però que “les empreses amb mala fe han trobat la possibilitat de reprendre aquestes actuacions irregulars”.
Segons Ponce, les víctimes troben grans dificultats per formalitzar una denúncia. “És molt dificil trobar un advocat per aquestes situacions i, a més, molts afectats no estan regularitzats”, explica. També assenyala que “aquestes empreses coneixen com generar por entre els treballadors” i que amaguen la informació amb rapidesa. Aquestes circumstàncies, diu, compliquen la tasca de les autoritats competents.
Abans de l’aparició de les denúncies actuals, la incorporació de personal estranger solia començar amb promeses contractuals. “Normalment, aquestes empreses ja porten la gent amb la promesa d’un contracte, però és un contracte que no té cap validesa a Andorra”, relata Ponce. En arribar, aquest document és substituït per un altre “suposadament dins de les regles”, mentre que els permisos de treball es gestionen amb retard i segons l’interès econòmic de l’empresa. “És una manipulació i un abús greu”, denuncia.
Ponce defensa la contractació al país d’origen com a mesura per prevenir aquestes situacions. Recorda que fa quatre anys ja es van presentar “3 o 4 projectes” per crear una Oficina de Treballadors Temporals i de Migració, amb la funció de verificar requisits i preaprovar documentació. “La contractació al lloc d’origen és molt positiva”, afirma, tot remarcant la necessitat d’un control estricte per evitar que persones arribin sense un contracte real.
Segons Ponce, les grans empreses ja utilitzen aquest sistema, mentre que les mitjanes, petites i establiments familiars presenten més dificultats per aplicar-lo. Tot i això, assegura que qualsevol iniciativa per “millorar l’arribada i evitar situacions irregulars” és ben valorada per la comunitat.