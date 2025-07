Treballadors temporers

El Govern manté les quotes d’estiu i estudia permetre hores extres als temporers per falta de mà d’obra

Els petits empresaris no troben treballadors i el Govern estudia permetre hores extres com a possible mesura

El panorama laboral dels treballadors temporers a Andorra continua tensant-se aquest estiu, amb una forta demanda del sector empresarial i una disponibilitat de personal limitada. Davant aquesta situació, el Govern es planteja autoritzar hores extres als treballadors temporers com a mesura per compensar la manca de mà d’obra, especialment en el sector de l’hostaleria.

En aquest context, la ministra d’Interior i Justícia, Conxita Marsol, ha declarat en el marc de la Festa Major de Sant Julià de Lòria que, de moment, “no prorrogarem les quotes de temporada d’estiu”, ja que “hem analitzat i tot quedava gairebé cobert, quedava alguna demanda, però tothom estava cobert”. Ha afegit que “ara per ara, si no sorgeix un canvi important aquests dies, mantindrem la posició”.

Pel que fa a les hores extres, Marsol ha explicat que “les hores extra es poden fer, les que marca la llei” i que els temporers “tenen el mateix dret que els treballadors d’un altre sector”. També ha indicat que “és un tema que la ministra té sobre la taula i miraran de trobar alguna possibilitat al respecte”, segons informa l’ANA.

L’associació Argentinos en Andorra, a través del seu president Marcelo Ponce, ha manifestat la preocupació creixent entre petits i mitjans empresaris per la manca de treballadors disponibles per cobrir les vacants. “La demanda de la CEA i de la Unió Hotelera és 100% concreta i porta molts mesos”, ha afirmat. També ha destacat que els empresaris mitjans i petits “no troben treballadors” i que aquest any “les quotes no s’han esgotat tan ràpid com altres anys”, cosa que evidencia un canvi respecte a temporades anteriors.

Ponce ha posat el focus en la situació dels joves del país. “Andorra té un percentatge molt elevat de gent entre 17 i 27 anys que no estudia però tampoc treballa”, ha dit. Segons ell, aquests joves “no volen agafar aquesta feina”, fet que, al seu parer, complica encara més el panorama per als empresaris, que sovint depenen de mà d’obra estrangera per tirar endavant la temporada.

Finalment, el president i portaveu de l’Asociación de Peruanos en Andorra, Lorenzo Castillo, ha volgut puntualitzar la situació del col·lectiu que representa. “Els que han sol·licitat el permís per treballar al sector de l’hostaleria ja han trobat i han estat contractats com a temporers”, ha afirmat. A més, ha afegit que “tampoc tenim coneixement d’altres casos” en què persones, com les d’origen peruà, no hagin pogut accedir a llocs de treball en aquest sector.

Tot i així, Castillo ha reconegut que “les quotes per a treballadors de la construcció estan exhaurides”, un sector que continua mostrant una alta demanda de personal.