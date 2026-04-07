Promoció de la llengua oficial

Política Lingüística fa difusió del vocabulari de les cafeteries i el comerç d’alimentació per promoure el català

S'han enviat prop de 600 cartells i estovalles amb contingut de vocabulari en català amb l'objectiu de difondre la llengua oficial en aquests àmbits

El Departament de Política Lingüística ha enviat prop de 600 cartells i estovalles amb contingut de vocabulari en català a bars, cafeteries, fleques i establiments del comerç d’alimentació. L’objectiu és fer difusió de l’ús del català i del vocabulari concret d’aquets àmbits i la iniciativa parteix arran del conveni amb el Centre de Terminologia Termcat. Cada any el Departament estableix un acord amb aquesta institució per actualitzar el vocabulari d’un àmbit o sector concret.

El 2025 l’acord va consistir en una col·laboració econòmica de 7.000 euros del Govern per destinar-los al disseny i l’edició de cartells i estovalles individuals amb terminologia bàsica de les cafeteries i del comerç de queviures. Després de rebre el material, el Servei de Política Lingüística ha preparat un enviament a comerços, supermercats i grans magatzems, per una banda, amb una carta de la ministra en què demana la implicació dels establiments per situar-los en un lloc visible.

També recorda les disposicions legals sobre la llengua pròpia i oficial, i el valor patrimonial i identitari del català com a element de valor afegit per a les empreses. En el cas dels cartells amb vocabulari de les cafeteries, s’envia un model de cartell diferent, acompanyat de la carta corresponent i un feix d’estovalles individuals de paper. A les cartes, la ministra també ofereix l’opció de demanar més unitats del cartell o les estovalles individuals als comerços i cafeteries.

Aquesta acció de difusió també respon a l’objectiu 2.7 del Pla d’acció nacional per la llengua 2026- 2028, ‘Fomentar l’ús del català en el comerç’, que s’inscriu en l’objectiu general 2, ‘Refermar el coneixement i l’ús del català entre la població’.

Llum verda al primer Pla d’Acció Nacional per a la llengua amb l’objectiu de reforçar l’ús del català a la població

Llegir
Notícies relacionades
El Ministeri de Salut impulsa un quadre de comandament amb 67 indicadors que permeten analitzar dades sanitàries
La banca andorrana tanca l’exercici 2025 registrant 176 milions de benefici i 113.248 milions en recursos gestionats
Caldea tanca la temporada hivernal facturant 11,7 milions d’euros, un 4,25% més respecte al mateix període del 2025

Notícies destacades
  • Societat
Pal Arinsal tanca la temporada amb rècord d’activitat i els millors resultats des de la unió a Grandvalira Resorts
  • Societat
Augmenten un 57% les sol·licituds de pensions de solidaritat per discapacitat durant el tercer trimestre del 2025
  • Societat
El SHA detalla la protesta i alerta que la desintervenció “beneficia més l’altra contrapart” i pot expulsar els llogaters
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
L’exposició ‘Van Gogh Alive’ finalitza a Andorra amb més de 13.000 visitants després de dos mesos d’exhibició
  • Parròquies, Societat
Sant Julià de Lòria acomiada Sergi Mas en un funeral marcat pel reconeixement a la seva trajectòria artística
  • Parròquies, Societat
[Amb vídeo]: La circulació a la CG-2 al Tarter recupera la normalitat després de l’esllavissada registrada dissabte
