Policia i Bombers d’Andorra participen en una formació per reforçar la investigació en entorns subaquàtics

El cap de la Policia Científica, Sergi Medina, i el responsable del Grup de Rescat Subaquàtic dels Bombers, Isaac Lax, han participat recentment en unes jornades formatives centrades en les actuacions de policia judicial en entorns subaquàtics. La iniciativa, impulsada per la Guàrdia Civil, s’ha desenvolupat a Cadis amb la presència d’especialistes de diversos països europeus.
La formació ha abordat tècniques d’investigació i suport judicial sota l’aigua, amb especial atenció als procediments de recuperació d’elements en escenaris vinculats a processos judicials. Entre els continguts tractats destaca la recollida de mostres en situacions complexes, com ara la localització de persones difuntes o d’objectes rellevants per a una investigació, en què la preservació de la cadena de custòdia resulta determinant.
La coordinació entre Bombers i Policia permet actuar sota l’aigua amb eficàcia i garantir la validesa judicial de les proves
Les sessions han comptat amb la participació de membres dels Grups d’Especialistes en Activitats Subaquàtiques (GEAS), així com representants d’altres cossos internacionals, incloent efectius alemanys. També hi han col·laborat professionals de diferents àmbits, com el judicial i el forense, aportant una visió multidisciplinària.
En el cas andorrà, el treball conjunt entre Bombers i Policia es basa en un model integrat. Els efectius subaquàtics actuen directament en el medi, mentre que la investigació recau en la Policia, configurant una actuació coordinada. Aquesta dinàmica compartida fa especialment rellevant la participació conjunta en formacions d’aquest tipus.
Els coneixements adquirits durant aquestes jornades seran traslladats als respectius equips amb l’objectiu de reforçar les capacitats operatives. A més, la participació en aquest tipus d’iniciatives contribueix a consolidar la col·laboració amb altres cossos i a intercanviar experiències en l’àmbit internacional.