  • Pifarré, a la dreta, durant les declaracions posteriors al Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa de dijous passat. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Balanç del sector

Pifarré lamenta que el bloqueig de l’RN20 comportarà pèrdues de fins al 90% pel comerç del Pas de la Casa

Des del Consell Econòmic i Social de la localitat encampadana resten a l'espera de les ajudes del Govern: "Totes seran benvingudes i importants"

“És una hòstia important, estem tots en xoc perquè no ens ho esperàvem”. Aquestes han estat les declaracions del representant del sector comercial del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa, Gerard Pifarré, en ser demanat pels tres mesos que es preveuen per recuperar la circulació a l’RN20. Cal recordar que dijous passat ja va dir que amb cinc dies de tancament les pèrdues als comerços eren d’un 70%, i si aquesta casuística continua ara durant el termini previst d’obres, “pot arribar a ser tranquil·lament del 90%”. En tot cas, no s’ha volgut “aventurar” gaire restant a l’espera de les ajudes del Govern.

Com aquell mateix dia va mencionar el cap de Govern, Xavier Espot, i avui ho ha fet la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, l’Executiu impulsarà mesures que ajudin a pal·liar l’afectació, i des de l’entitat encampadana −avui s’han trobat− en resten a l’espera. “No ens hem reunit amb Govern, estem a l’expectativa de quines i com seran, perquè la situació és molt greu […] A la llarga, tres mesos poden afectar molt perquè la gent canvia d’hàbits”, ha lamentat Pifarré, incidint que els visitants “potser se’n van a la Junquera, o a un altre lloc”.

El tall de l’RN20 per l’esllavissada s’allargarà durant tres mesos i serà França qui es faci càrrec de les despeses

Llegir

Envers aquestes cobertures, el representant del sector comercial ha fet servir la mateixa paraula que Espot va usar per definir-les: “Han de ser quirúrgiques”. Si bé hi ha hagut precedents, com la Covid-19 o l’esllavissada de fa gairebé sis anys a la mateixa RN20, “partim d’unes bases en les quals no ens hi hem trobat”. En aquelles dues ocasions, alguns dels ajuts que es van tirar endavant van ser posposar terminis de pagament de l’IGI, eximir les empreses de pagar les cotitzacions dels assalariats o tenir en compte els crèdits tous. “Suposo que ara tiraran també per aquí, i totes seran benvingudes i importants”, ha indicat Pifarré, en ser preguntat per prioritzar-ne alguna d’elles.

Més enllà de l’impacte que tot plegat pugui tenir en una empresa, també ha assenyalat el que pot tenir sobre el treballador. “Al Pas de la Casa tots cobren hores extra perquè hi ha una mancança important de personal, llavors, si no tens clients, ja no les han de fer, i és una pèrdua per a ells”, ha enaltit. “Si hi ha ajuts, que no només donin assistència empresarial, també pels treballadors”, ha completat.

