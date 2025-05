Fractura social i immobilisme polític

Baró alerta d’una possible “fractura social” com a conseqüència directa de les polítiques del Govern

El socialdemòcrata assenyala com a responsables d’aquesta situació el mandatari Xavier Espot i les ministres Conxita Marsol i Trini Marín

El conseller general del grup parlamentari Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, ha advertit aquest dilluns que Andorra es troba “en un moment molt fràgil” i ha assenyalat una possible “fractura social” com a conseqüència directa de les polítiques del Govern. En declaracions a peu de dret, ha afirmat que la ciutadania “no pot viure” i que moltes persones es veuen forçades a marxar del país. “Ja no és només un problema de poder adquisitiu, sinó que estem patint. Ens trobem ben a prop d’una trencadissa social”, ha afirmat.

Baró ha justificat la seva preocupació a partir de tres fonts: l’estudi del cost de la vida presentat a finals de l’any passat, les preguntes parlamentàries formulades pel PS i l’informe recent del Raonador del Ciutadà, el qual alerta, entre altres qüestions, de la desaparició progressiva de la classe mitjana. “Cada cop més ens trobem davant una societat amb molts rics i molts pobres, però sense classe mitjana”, ha denunciat. El conseller ha assenyalat directament com a responsables d’aquesta situació el cap de Govern, Xavier Espot; la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i la ministra d’Afers Socials, Trini Marín. “Hem de començar a posar noms als responsables de l’Andorra que avui coneixem”, ha remarcat, insistint que el seu grup parlamentari ja ha advertit reiteradament del deteriorament social sense obtenir resposta.

Davant la manca d’acció, el PS ha registrat una pregunta oral per a la propera sessió del Consell General, en què demana al Govern si pensa fer alguna cosa per evitar aquest empitjorament. “Si ells continuen dient que tot està molt bé, haurem de començar a demanar responsabilitats”, ha alertat. Baró no ha descartat una mobilització social si no hi ha canvis: “Si realment no estan preparats per gestionar aquest país, han de fer un pas al costat”.

Preguntat sobre la possibilitat que sigui el PS qui impulsi una manifestació, Baró ha defensat que ha de ser la societat civil qui lideri aquest tipus d’accions, però ha assegurat que el partit sempre ha donat suport a les concentracions i que hi continuarà sent present.

En relació amb les demandes de la Coordinadora per l’Habitatge Digne, ha criticat la resposta del cap de Govern, qui va qualificar de “ultimàtum” la petició de posicionament adreçada al conjunt d’actors polítics. Baró ha defensat que es tractava simplement d’una demanda legítima de posicionament. “El senyor Xavier Espot es creu superior a tot i a tothom. Potser amb una mica més d’humilitat no tindríem el problema que tenim”, ha reblat.