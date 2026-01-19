Pere Augé Jr inaugurarà El Teler Daurat amb una entrevista sobre Circles House Andorra i coliving boutique

Pere Augé Jr., fundador de Circles House Andorra, serà el convidat que obrirà aquest inici d’any 2026 una nova edició d’El Teler Daurat. La trobada es planteja en format d’entrevista i repassarà la seva trajectòria personal i professional, així com els aprenentatges i reptes del seu recorregut emprenedor.
La sessió també se centrarà en el procés de creació i desenvolupament de Circles House Andorra, definit com el primer coliving boutique del país. En aquest marc, s’hi tractarà el coliving com a model de negoci i el seu paper com a espai de comunitat, a més del vessant de creixement personal i professional associat a aquesta fórmula.
Un dels eixos previstos és el finançament tokenitzat aplicat a projectes immobiliaris, amb una anàlisi de les oportunitats que aquest plantejament pot obrir per a emprenedors i inversors.
L’acte estarà conduït per Jessica Rivera, CEO d’AUMENTIUM, i mantindrà un torn obert perquè el públic assistent pugui formular preguntes a l’invitat. La cita és el 21 de gener del 2026, a les 19.00 hores, a l’Hotel Roc Blanc d’Escaldes-Engordany, amb informació i reserves a través d’AUMENTIUM.