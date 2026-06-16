Pastor recorda que el Constitucional només pot constatar les dilacions indegudes, no resoldre-les

Els casos relacionats amb dilacions indegudes en els processos judicials mostren una tendència a la baixa al Tribunal Constitucional. Així ho ha assegurat aquest dimarts el vicepresident de la institució, Pere Pastor, que ha qualificat aquesta evolució de «bon senyal» i ha apuntat que les dades anuals permeten constatar una reducció progressiva dels expedients vinculats a aquest tipus de vulneracions.
Pastor ha explicat que, malgrat que continuen produint-se alguns casos concrets de demora, la situació global ha millorat respecte a anys anteriors. Segons ha afirmat, des del Tribunal Constitucional s’observa que «el sistema va resolent-se d’una certa manera» i que els indicadors disponibles reflecteixen una evolució favorable.
El vicepresident del Constitucional ha aprofitat per recordar quin és exactament el paper de la institució davant aquestes situacions. «El Tribunal Constitucional verifica si hi ha hagut dilacions indegudes dintre dels processos», ha assenyalat. En aquest sentit, ha remarcat que l’organisme no té competències per corregir directament els retards judicials ni per impulsar reformes del sistema, ja que aquestes responsabilitats corresponen a altres poders de l’Estat.
«El que ja executen una solució d’això és de l’àmbit d’altres poders que són totalment independents, com és l’àmbit de competències del Consell General i també del Govern», ha manifestat. Per aquest motiu, ha insistit que es tracta d’una qüestió que «s’escapa» de les funcions del Tribunal Constitucional.
Pastor destaca una tendència a la baixa dels casos de dilacions indegudes al Tribunal Constitucional
Pastor ha detallat que la tasca de l’òrgan es limita a analitzar si s’ha produït una vulneració del dret fonamental a un procés sense dilacions indegudes. Quan això es confirma, el Tribunal ho declara formalment i orienta les parts afectades cap a la jurisdicció ordinària per reclamar una eventual indemnització. «El nostre paper és limitar-se senzillament a constatar si hi ha hagut dilacions indegudes» i, si escau, «declarar-ho i remetre les parts als tribunals ordinaris als efectes d’indemnització», ha explicat.
Malgrat la tendència positiva, Pastor ha volgut subratllar que qualsevol cas continua sent rellevant des del punt de vista de la protecció dels drets dels ciutadans. «Un cas és molt», ha afirmat, posant de manifest l’impacte que aquestes situacions poden tenir sobre les persones afectades.
Les declaracions s’han produït durant la presentació del llibre ‘Dret administratiu d’Andorra’, acte en què Pastor també ha fet referència al seu recent nomenament com a membre del panell d’experts del Consell d’Europa encarregat d’avaluar els candidats al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH).
«Faig part d’una comissió que està encarregada de verificar si els candidats que proposen els països al càrrec de jutge del Tribunal Europeu s’ajusten als criteris del conveni», ha explicat. Es tracta d’un grup integrat per només set experts internacionals que analitzen la idoneïtat dels perfils proposats pels diferents estats membres.
Pastor ha admès que aquesta nova responsabilitat «agafa una mica de temps», però ha assegurat que l’ha assumida «amb molta il·lusió». Entre els primers expedients que haurà d’analitzar hi figura la candidatura presentada per Espanya. «La candidatura d’Espanya ja ha arribat i s’haurà d’examinar entre altres si compleix els criteris del conveni», ha indicat.