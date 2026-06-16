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  • La cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, estrenant la tirolina. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
  • Societat
La novetat de la temporada

Naturland estrena una tirolina de 625 metres per «desbancar» el Tobotronc com a activitat estrella de la cota 1.600

Sobre la situació dels comptes, Llanas ha preferit no parlar-ne fins que no se celebri la junta d'accionistes prevista per a aquesta setmana

Naturland dona el tret de sortida a la temporada d’estiu, marcada per l’estrena d’una tirolina doble de 625 metres de llargada i 62 metres de desnivell, la qual arriba a velocitats d’entre 50 i 80 quilòmetres per hora depenent de quina modalitat triï l’usuari. Concretament, són tres: ala delta, parapent i tàndem. De fet, la cònsol menor de Sant Julià, Sofia Cortesao, i el director de Naturland, Miquel Llanas, han estat els primers a estrenar la nova activitat.

Sota el nom de tirolina Eclipsi, Llanas l’ha presentada com la «més llarga del país» i creu que «ens permetrà continuar sent un referent». En aquest sentit, el màxim responsable de Naturland ha afirmat que la nova atracció arriba amb l’objectiu de «desbancar» l’activitat estrella del parc, el Tobotronc, o «com a mínim» fer-li «competència», ha dit.

I és que, per al centre d’activitats lauredià, l’estiu és l’època més important de l’any, en què, segons el seu director, «el 60% dels nostres visitants venen a l’estiu». Parlem d’aproximadament 60.000 persones des de juny fins al setembre, una xifra que Llanas confia a mantenir aquesta temporada gràcies, en gran part, a la nova atracció. Pel que fa a la resta d’activitats, es mantenen les mateixes que l’any passat, com l’Airtrekk o el tir amb arc a la cota 1.600, i les excursions a cavall o l’observació d’animals de granja a la cota 2.000.

La nova tirolina arriba a velocitats d’entre 50 i 80 quilòmetres per hora depenent de quina modalitat triï l’usuari

Quant als preus, l’entrada més econòmica és la Naturkids, per 35 euros, amb un conjunt d’activitats per a nens i nenes d’entre 3 i 6 anys, i la més cara és l’Aventura Max –novetat d’enguany–, per 66 euros els adults i 55 euros els júniors, disponible per a infants a partir de set anys. Igualment, Llanas ha recordat que aquests són preus de taquilla i que, en venda anticipada al web, s’ofereixen «millors condicions».

D’aquesta manera, l’empresa espera continuar amb «l’estabilitat» dels darrers anys. «Portem tres o quatre estius amb molta estabilitat», ha destacat Llanas, tot deixant clar que «tenim la capacitat que tenim i el que hem de fer és fidelitzar el nostre client», ha subratllat.

Per assolir aquest objectiu, la directora de màrqueting i suport de Naturland, Vicky Grau, ha presentat la nova campanya d’estiu –renovada cada tres anys–, la qual estarà present en els diferents canals de comunicació i parteix de la idea de «sentir els moments viscuts» i allunyar-se d’un «món saturat» i marcat per les pantalles.

Els números? «No és el millor moment»

D’altra banda, qüestionat per la situació econòmica de Naturland, Llanas ha esmentat que «no és el millor moment per parlar-ne«, ja que aquesta mateixa setmana s’ha de celebrar la junta d’accionistes i «fins que no passi la junta no podem dir gaire».

Cal recordar que, a principis de juny, el consell de comú va donar llum verda a un crèdit extraordinari de 80.000 euros per concedir un préstec a la societat Camprabassa, empresa encarregada de gestionar Naturland. Una mesura necessària per cobrir algunes necessitats de tresoreria a l’espera d’un pla de viabilitat en el qual, segons va informar RTVA, el comú injectaria sis milions d’euros més als comptes de la societat aquest any.

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