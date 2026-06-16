La partida per a projectes innovadors creix fins al milió d’euros i s’obre una nova línia per atraure empreses de fora

El Govern reforça la seva aposta per la innovació amb la convocatòria de dues línies d’ajuts que sumen un total de dos milions d’euros. D’una banda, es duplica la partida destinada a projectes d’R+D d’empreses ja establertes al país, la qual passa dels 500.000 euros de l’any passat a un milió. De l’altra, es crea una nova línia, també dotada amb un milió d’euros, per atraure empreses innovadores de l’exterior que vulguin instal·lar-se a Andorra.
La iniciativa s’emmarca dins l’estratègia global d’innovació impulsada per l’Executiu, qui l’any passat ja va reservar cinc milions d’euros per a aquest àmbit. D’aquesta quantitat, dos milions es destinaran ara a subvencions per “atraure i consolidar el valor afegit” i potenciar activitats innovadores i tecnològiques tant de les empreses que ja operen al país com de les que s’hi vulguin establir.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i la directora d’Andorra Business, Judith Hidalgo, han estat les encarregades de presentar la convocatòria. Segons ha explicat Marsol, un dels milions es reservarà per a empreses consolidades amb projectes d’investigació i desenvolupament, mentre que l’altre es dedicarà específicament a l’atracció de noves empreses.
Les empreses estrangeres que optin als nous incentius podrien beneficiar-se d’un increment “quirúrgic” de les quotes d’immigració
Les subvencions seran a fons perdut, tot i que estaran vinculades a la presentació i execució d’un projecte concret. Els ajuts podran finançar despeses de personal dedicat a la recerca i el desenvolupament, equipaments, infraestructures, actius materials i immaterials, així com altres despeses directament relacionades amb els projectes.
Els sectors prioritaris seran la salut i el benestar, la biotecnologia, l’esport, la construcció sostenible, l’audiovisual, l’entreteniment digital i les tecnologies audiovisuals. Marsol ha remarcat que l’objectiu és continuar transformant el model econòmic del país. “El que es pretén ara és continuar apostant per aquesta tipologia d’activitat i anar evolucionant el país cap a la innovació”, ha afirmat.
Possibles quotes específiques per a empreses innovadores
La convocatòria s’obrirà a finals de juny i les empreses tindran temps fins a l’11 de setembre per presentar les seves candidatures. Posteriorment, els projectes seran sotmesos a un procés d’avaluació que, segons Hidalgo, serà complex i requerirà temps per determinar-ne la viabilitat. En relació amb les empreses estrangeres que vulguin instal·lar-se al país, Marsol ha destacat que l’interès creix a mesura que Andorra consolida el seu ecosistema empresarial. “Quan ja comencem a tenir empreses importants, altres voldran vindre”, ha afirmat.
La ministra tampoc ha descartat facilitar l’arribada d’aquests projectes mitjançant quotes específiques d’immigració. En aquest sentit, ha recordat que el Govern estudia ampliar en 150 les quotes previstes per a l’octubre i ha assenyalat que aquest increment “ben quirúrgic” podria incloure precisament activitats innovadores i tecnològiques. “Una d’aquestes pot ser, perfectament, aquesta activitat”, ha conclòs.
Cinc projectes en la primera convocatòria
La convocatòria arriba després de la primera experiència pilot impulsada l’any passat amb una dotació de 500.000 euros. Segons ha detallat la ministra, es van presentar cinc projectes, alguns dels quals van obtenir subvencions de fins a 300.000 euros, mentre que d’altres van rebre imports d’uns 60.000 euros.
Entre les iniciatives seleccionades hi havia tres projectes relacionats amb el sector de la salut, un vinculat als drons i un altre centrat en la sensòrica i la mobilitat. Tot i això, els imports encara no s’han abonat, ja que els projectes continuen en fase de desenvolupament. “Quan estiguin desenvolupats, s’analitzaran i s’entregaran els corresponents diners”, ha indicat Marsol.
“L’any passat no es coneixien les subvencions, però enguany ja hi ha molts joves que estan esperant”, ha afegit Marsol. Per la seva banda, Hidalgo ha explicat que en la convocatòria anterior dos projectes van quedar exclosos per haver-se presentat fora de termini i ha avançat que actualment ja tenen constància d’una desena d’empreses interessades a optar als ajuts destinats a projectes d’R+D. Pel que fa a la nova línia per a empreses foranes, també ha confirmat que “hi ha empreses que volen participar”.