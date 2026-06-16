Marsol avança que s’han rebut almenys sis o set ofertes d’edificis per ampliar el parc públic de lloguer assequible

El Govern ja té constància d’almenys sis o set possibles propostes d’edificis que podrien destinar-se al programa de compra d’immobles per ampliar el parc públic d’habitatge de lloguer assequible. Així ho ha avançat aquest dimarts la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, una setmana després d’anunciar una partida de 21,6 milions d’euros per adquirir edificis ja operatius amb aquesta finalitat.
Segons ha explicat la ministra, l’interès ha estat immediat: “Ha trucat molta gent” i alguns propietaris ja han manifestat directament la voluntat de participar en la iniciativa. De fet, ha revelat que “ahir van trucar tres interessats” i s’ha mostrat convençuda que “tindrem sis o set ofertes mínim”. Les propostes que, de moment, coneix l’Executiu es concentren principalment a Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i també en alguna ubicació de la zona de Canillo. Tot i això, Marsol ha preferit mantenir la prudència fins a conèixer el detall de totes les candidatures.
El pla de 21,6 milions per comprar habitatges ja suma sis o set possibles operacions
En aquest sentit, la ministra ha apuntat que alguna de les ofertes podria correspondre a un edifici de dimensions importants. “Dins l’oferta pot haver-hi algun edifici gran”, ha assenyalat, tot afegint que serà necessari esperar a rebre les propostes definitives per determinar-ne l’abast. Fins i tot, no ha descartat incrementar la dotació prevista si les oportunitats ho justifiquen. “Si hem d’augmentar la partida, ho farem”, ha assegurat.
Pel que fa als requisits dels immobles, Marsol ha reiterat que la prioritat és adquirir edificis que no requereixin grans intervencions abans de posar-los a disposició del mercat de lloguer assequible. “No volem haver de fer grans obres”, ha remarcat. Tot i això, ha deixat clar que aquest criteri no serà excloent. Així, si es presenta alguna proposta que necessiti reformes però que permeti generar un nombre més elevat d’habitatges, també serà objecte d’estudi. “Si ens arriba algun edifici que s’ha de fer obra però comporta que es poden fer diversos pisos, es valorarà”, ha indicat.