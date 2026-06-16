L’UdA actualitza vint anys després ‘Dret administratiu d’Andorra’ per adaptar-lo als canvis legislatius i jurisprudencials

La Universitat d’Andorra (UdA) ha presentat aquest dimarts una nova edició del llibre ‘Dret administratiu d’Andorra’, una obra considerada de referència dins l’àmbit jurídic andorrà que arriba vint anys després de la seva primera publicació amb l’objectiu d’incorporar els profunds canvis legislatius i jurisprudencials que ha experimentat el país durant les darreres dues dècades. La professora de dret de l’UdA i coordinadora de l’obra, Marta Llorens, ha explicat que la necessitat d’aquesta reedició era evident després de vint anys: “Es va veure molt clar” que calia actualitzar el contingut davant “tota la ingent legislació que s’està produint al país”.
Segons Llorens, el manual original havia esdevingut durant anys el principal corpus doctrinal de la matèria, però els canvis normatius dels darrers temps feien imprescindible una revisió profunda. “Penseu que hem passat pel procés d’obertura econòmica, per l’acostament a la Unió Europea; hi ha hagut moltíssima normativa nova que, evidentment, ens obligava a actualitzar aquell corpus doctrinal que s’havia creat al 2000 i que ha servit durant molts anys, però que ara ja tocava tenir un manual actualitzat”, ha afirmat.
La coordinadora ha defensat que l’obra manté la seva funció acadèmica dins dels estudis de dret de la universitat, però també continua sent una eina de consulta habitual per als professionals del sector jurídic. “Aquest és el llibre de referència a Andorra i qualsevol operador jurídic que vulgui consultar alguna matèria de dret administratiu sempre s’ha recolzat en aquest corpus doctrinal”, ha assegurat.
“Aquest és el llibre de referència a Andorra i qualsevol operador jurídic que vulgui consultar alguna matèria de dret administratiu sempre s’ha recolzat en aquest corpus doctrinal” – Marta Llorens
Per la seva banda, el vicepresident del Tribunal Constitucional i també coordinador de l’obra, Pere Pastor, ha remarcat que “després de vint anys no només les normes han canviat, sinó que també ha evolucionat molt la jurisprudència”, fent referència especialment a les aportacions de la sala administrativa del Tribunal Superior i del mateix Tribunal Constitucional. En aquest sentit, ha reivindicat la importància de la interpretació judicial en la construcció del dret. “El dret no és només la lectura literal de la llei, sinó la interpretació o la lectura que fan els tribunals”, ha afirmat.
Durant la presentació, Pastor també ha posat en valor el paper de l’UdA en la difusió del coneixement jurídic i en la consolidació de la cultura democràtica del país. “És una de les feines de la nostra entitat: fomentar el coneixement i també el sistema democràtic”, tot recordant que “el dret administratiu és un dels pilars de l’estat de dret”. Així, ha considerat especialment rellevant disposar d’una obra actualitzada en un moment marcat pels canvis institucionals i normatius que viu el Principat, defensant la importància de continuar sistematitzant i actualitzant el coneixement jurídic.