Pastor celebra la disminució dels casos de dilacions indegudes: “El sistema va resolent-se d’una certa manera”

Els casos relacionats amb dilacions indegudes en els processos judicials continuen disminuint al Tribunal Constitucional. Així ho ha afirmat aquest dimarts el vicepresident de la institució, Pere Pastor, qui ha qualificat aquesta evolució de “bon senyal” i ha remarcat que les dades anuals evidencien una reducció progressiva dels expedients vinculats a aquest tipus de vulneracions.
Pastor ha reconegut que encara es registren alguns casos puntuals de demora, però ha defensat que la situació general ha millorat respecte als darrers anys. En aquest sentit, ha assegurat que des del Tribunal Constitucional s’observa que “el sistema va resolent-se d’una certa manera” i que els indicadors actuals mostren una tendència favorable.
“El nostre paper és limitar-se senzillament a constatar si hi ha hagut dilacions indegudes” – Pere Pastor
“El Tribunal Constitucional verifica si hi ha hagut dilacions indegudes dintre dels processos”, ha explicat, incidint que l’organisme no disposa de competències per corregir directament els retards judicials ni per impulsar reformes estructurals. “Qui executa una solució d’això és l’àmbit d’altres poders que són totalment independents, com és el cas del Consell General i també del Govern”, ha manifestat Pastor, qui ha insistit que aquesta és una qüestió que “s’escapa” de les funcions atribuïdes al Tribunal Constitucional.
Segons ha detallat, la tasca de la institució es limita a determinar si s’ha produït una vulneració del dret fonamental a un procés sense dilacions indegudes. Quan aquesta circumstància queda acreditada, el Tribunal ho declara formalment i remet les parts afectades a la jurisdicció ordinària perquè puguin reclamar una eventual indemnització. “El nostre paper és limitar-se senzillament a constatar si hi ha hagut dilacions indegudes” i, si escau, “declarar-ho i remetre les parts als tribunals ordinaris als efectes d’indemnització”, ha indicat.
Nou càrrec al Consell d’Europa
Les declaracions s’han produït en el marc de la presentació del llibre ‘Dret administratiu d’Andorra’, un acte durant el qual Pastor també ha fet referència al seu recent nomenament com a membre del panell d’experts del Consell d’Europa encarregat d’avaluar les candidatures al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH). “Faig part d’una comissió que està encarregada de verificar si els candidats que proposen els països al càrrec de jutge del Tribunal Europeu s’ajusten als criteris del conveni”, ha explicat.
Pastor ha admès que aquesta nova responsabilitat “agafa una mica de temps”, però ha assegurat que l’assumeix “amb molta il·lusió”. Entre els primers expedients que haurà d’examinar hi figura precisament la candidatura presentada per Espanya. “La candidatura d’Espanya ja ha arribat i s’haurà d’examinar entre altres si compleix els criteris del conveni”, ha conclòs.