Ordino lliura 850 euros a la Creu Roja per recolzar d’adquisició de productes de la botiga benèfica

La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha fet entrega aquest matí d’un xec per valor de 850,30 euros a la Creu Roja Andorrana amb la recaptació de la 32a Mostra Gastronòmica feta amb finalitats solidàries. Ha recollit la donació el director de l’entitat, Jordi Fernández, que ha indicat que destinarà els diners a finançar els productes alimentaris de la botiga solidària que actualment atén 127 persones.

En aquest aspecte, Fernández ha informat que “aquest tipus de donacions són importants per mantenir aquesta botiga que dona servei a un nombre important de persones al Principat, les quals necessiten aquest tipus de servei per cobrir les seves necessitats bàsiques”. Per la seva part, la cònsol major d’Ordino ha indicat que donar suport a les entitats benèfiques i organitzacions sense ànim de lucre “és visibilitzar la seva feina i el rol que tenen dins la societat”.

Val a dir que el vessant solidari de la mostra va néixer fa dues edicions paral·lelament amb l’Ordino Gourmet, ja que l’1% dels guanys dels paradistes que hi participaven es destinava a una ONG vinculada amb temes d’alimentació. Altrament, la primera donació es va fer a Unicef per a projectes relacionats amb aquest àmbit, mentre que l’any passat la recaptació es va destinar a l’ONG de José Andrés World Central Kitchen i enguany, la beneficiària ha estat la Creu Roja Andorrana.

Per acabar, convé remarcar que enguany s’ha fet un pas endavant incrementant la recaptació, ja que a l’1% dels guanys de l’Ordino Gourmet, s’hi ha sumat l’1% de l’entrada a la Mostra Gastronòmica i la totalitat de les entrades al Gastrolab, que eren inicialment de pagament a un preu de 2 euros per persona.