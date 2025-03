Ordino invertirà enguany més d’un milió d’euros en treballs de millora de la xarxa d’aigua

El Comú d’Ordino manté el seu compromís per millorar la xarxa d’aigua de la parròquia, i mostra d’això és la inversió que aquest 2025 hi destinarà a treballs en aquest sentit, de més d’un milió d’euros. Segons ha comentat el conseller de Manteniment i Serveis Públics de la corporació ordinenca, Àlex Gaspà, aquesta xifra correspon a dos projectes, un per a millorar l’aigua potable i modernitzar l’aigua del poble, en dues fases, i un altre per a renovar tot el parc de comptadors.

Entrant al detall, el pla cabdal per al Comú és el de la millora de la xarxa d’aigua, per al qual s’hi destinen entorn el milió d’euros tenint en compte la inversió inicial i possibles contratemps que puguin sorgir. És una obra que s’ha iniciat aquest març a la carretera del Coll d’Ordino, a l’altura de l’antic Hotel Arbella, i s’allargarà fins a l’agost tot finalitzant a la rotonda d’entrada a la parròquia. Per una part permetrà dividir l’aigua residual del Coll d’Ordino i les urbanitzacions annexes per no col·lapsar la Clota Verda. A més, els treballs també contemplen col·locar dos tubs per substituir l’única canonada actual d’aigua potable –d’entorn 40 i 50 anys que fa dues funcions i està punxat– amb el qual hi ha poca pressió. Així, un d’ells serà de distribució als habitatges i l’altre de transport per portar l’aigua des de Llorts fins al dipòsit d’Ordino.

Les obres que s’estan duent a terme a la parròquia, aquest matí. | El Periòdic / P.F.Q.

Cal destacar que les obres impliquen obrir una rasa a la carretera, cosa que es farà per trams de 50 metres i serà motiu d’afectacions al trànsit. El tram més conflictiu, segons ha puntualitzat el conseller, serà a la rotonda del CTEO fins a l’entrada al poble: “Potser ens haurem de menjar algunes places d’aparcament”.

Endemés, l’altre projecte en marxa consisteix en la implementació d’un sistema de telelectura que permetrà recollir dades dels comptadors d’aigua i les emetrà a un ordinador central de Comú d’Ordino. Fins ara, la corporació només tenia accés als consums, i amb aquesta millora podran obtenir altres paràmetres com les possibles pèrdues. En aquest cas s’invertiran 100.000 euros, i en tractar-se d’una iniciativa de dos anys, l’any vinent es destinarà la mateixa quantitat per renovar tot el parc de comptadors per posar-ne de més moderns i eficaços.