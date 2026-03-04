Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L’estació mantindrà oberts serveis com l’escola d’esquí, el lloguer de material i part de la restauració. | Ordino Arcalís
El Periòdic d'Andorra
100% de les pistes operatives des de finals de desembre

Ordino Arcalís allarga la temporada d’hivern fins al diumenge 12 d’abril per les “excel·lents condicions de neu”

Mentre que Grandvalira i Pal Arinsal tancaran el 6 d’abril, l'estació mantindrà oberts diversos serveis com l’escola d’esquí o el lloguer de material

L’estació d’Ordino Arcalís prolongarà la temporada d’hivern fins al diumenge 12 d’abril, una setmana més enllà de la data de tancament prevista inicialment, fixada per al 6 d’abril coincidint amb el final de la Setmana Santa. Segons s’ha informat, la decisió respon a les “excel·lents condicions de neu” que presenta actualment l’estació i que s’han mantingut durant tota la temporada. Les constants nevades han deixat gruixos acumulats que oscil·len entre els tres i els tres metres i mig, fet que permet “garantir una bona recta final de temporada per a la pràctica de l’esquí”.

Les abundants precipitacions també han permès mantenir el 100% de les pistes operatives des de finals de desembre. A més, les dues àrees específiques destinades a la pràctica del fora pista continuen obertes i en funcionament. L’ampliació de la temporada anirà acompanyada dels principals serveis de l’estació. Així, es mantindran operatives l’escola d’esquí i de ‘snowboard’, així com el servei de lloguer de material.

L’ampliació de la temporada anirà acompanyada dels principals serveis de l’estació; així, es mantindran operatives l’escola d’esquí i de ‘snowboard’, així com el servei de lloguer de material.

Pel que fa a l’oferta de restauració, entre el 7 i el 12 d’abril romandran oberts el Restaurant La Coma i el Fast Food l’Hortell. Segons s’indica, aquesta mesura permetrà “garantir l’oferta gastronòmica per als esquiadors durant aquests darrers dies de temporada”. En canvi, els establiments de Planells i Portelles tancaran el 6 d’abril, tal com estava previst inicialment. Amb aquesta ampliació, l’estació assegura que vol “oferir la millor experiència possible fins a l’últim dia de temporada”, aprofitant unes condicions de neu que qualifica d’“excepcionals”.

Per la seva banda, tant Grandvalira com Pal Arinsal mantenen la data de tancament prevista per al 6 d’abril. Les dues estacions també disposen actualment del 100% de les pistes obertes i registren gruixos de neu acumulats de fins a 310 centímetres i 220 centímetres, respectivament.

Comparteix
Notícies relacionades
La transformació de l’antiga fàbrica CATSA en centre d’innovació preveu una inversió total de sis milions d’euros
Educació obre el termini per sol·licitar els carnets de transport escolar per al curs 2026-2027 a partir d’aquest dijous
Les turborotondes, a prova en un país de trànsit intens

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Els conductors veuen amb bons ulls les turborotondes, tot i que a alguns els genera dubtes la seva aplicació pràctica
  • Societat
Sant Julià inaugura ‘La cullera de la llar’, un menjador que també funciona com a espai d’agermanament per als padrins
  • Societat
Vuit mesos de treballs i 1,8 milions per renovar les façanes i millorar l’eficiència energètica de l’edifici administratiu
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Escaldes-Engordany impulsa noves plantacions d’arbres a la parròquia per apropar la natura al teixit urbà
  • Cultura, Parròquies
Sant Julià acollirà el rodatge de ‘11’, una coproducció en català que mobilitzarà fins a 115 professionals durant deu dies
  • Parròquies, Societat
Escaldes-Engordany impulsa ‘Ressonàncies’, un cicle cultural amb motiu del Dia Internacional de la Dona
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu