Ordino Arcalís allarga la temporada d’hivern fins al diumenge 12 d’abril per les “excel·lents condicions de neu”

L’estació d’Ordino Arcalís prolongarà la temporada d’hivern fins al diumenge 12 d’abril, una setmana més enllà de la data de tancament prevista inicialment, fixada per al 6 d’abril coincidint amb el final de la Setmana Santa. Segons s’ha informat, la decisió respon a les “excel·lents condicions de neu” que presenta actualment l’estació i que s’han mantingut durant tota la temporada. Les constants nevades han deixat gruixos acumulats que oscil·len entre els tres i els tres metres i mig, fet que permet “garantir una bona recta final de temporada per a la pràctica de l’esquí”.
Les abundants precipitacions també han permès mantenir el 100% de les pistes operatives des de finals de desembre. A més, les dues àrees específiques destinades a la pràctica del fora pista continuen obertes i en funcionament. L’ampliació de la temporada anirà acompanyada dels principals serveis de l’estació. Així, es mantindran operatives l’escola d’esquí i de ‘snowboard’, així com el servei de lloguer de material.
Pel que fa a l’oferta de restauració, entre el 7 i el 12 d’abril romandran oberts el Restaurant La Coma i el Fast Food l’Hortell. Segons s’indica, aquesta mesura permetrà “garantir l’oferta gastronòmica per als esquiadors durant aquests darrers dies de temporada”. En canvi, els establiments de Planells i Portelles tancaran el 6 d’abril, tal com estava previst inicialment. Amb aquesta ampliació, l’estació assegura que vol “oferir la millor experiència possible fins a l’últim dia de temporada”, aprofitant unes condicions de neu que qualifica d’“excepcionals”.
Per la seva banda, tant Grandvalira com Pal Arinsal mantenen la data de tancament prevista per al 6 d’abril. Les dues estacions també disposen actualment del 100% de les pistes obertes i registren gruixos de neu acumulats de fins a 310 centímetres i 220 centímetres, respectivament.