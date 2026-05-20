Les obres del centre sociosanitari d’Encamp iniciaran ben aviat i podrien estar enllestides a finals de l’any vinent

El president de la Federació d’Associacions de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, ha llegit la ‘carta als Reis’ aquesta tarda durant l’assemblea general de l’ens, reclamant al Govern diferents mesures que el col·lectiu veu amb molt bons ulls, com l’increment de places sociosanitàries. En aquest sentit, la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, li ha donat la raó, així com la necessitat de disposar d’un “model més adaptat a les necessitats de cada persona” i recordant que la residència d’Encamp −la qual disposarà de centre de dia a la planta baixa− comptarà amb 130 places, un 55% de les quals concertades per l’Executiu. És a dir, 66.
La previsió és que el centre estigui construït a finals de l’any vinent. De fet, les obres iniciaran a tot tardar en unes setmanes. A banda, Zapatero ha deixat caure que “hi ha rumors” d’una negociació per fer un altre edifici a Ordino. “Continuem treballant altres comuns i els privats per arribar a consolidar més residències”, ha detallat la titular de la cartera d’Afers Socials, incidint que no vol donar més detalls fins que no estigui més avançat i que estan amb contactes amb altres parròquies. “En són mínim dues. Hi ha hagut també converses amb Sant Julià de Lòria i la Massana”, ha afegit.
D’altra banda, Marín també ha fet èmfasi del projecte ‘Radars’, el qual s’ampliarà precisament a la parròquia ordinenca. “Ara es comença amb la base de dades, i aquesta setmana hem iniciat les reunions amb Sant Julià de Lòria”, ha comentat, agraint la tasca a la capital, on ja es gaudeix amb una quarantena de comerços adherits. “Encara s’estan interessant molts més, i a poc a poc ho anem ampliant, aspecte molt positiu”, ha asserit.
A més, ha anunciat que la dietètica ambulatòria −suport nutricional a pacients que no estan ingressats− entrarà ben aviat a la cartera de serveis de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). “S’està treballant, està molt avançat i aviat serà segur una realitat”, ha dit, fent esment que serà relacionada amb diverses patologies com la diabetis, la malnutrició o l’obesitat, i que les visites no es faran als CAP, sinó a les consultes de cada professional.
Altres mesures
Els CAP ja acullen en l’actualitat dues sessions de podologia per un preu de cinc euros i, segons ha avançat Zapatero, ja es treballa a ampliar aquest servei. Així, ha demanat iniciar noves campanyes de detecció, idea que ha compartit posteriorment Marín, alhora que ha anunciat que les proves postoperatòries es podran per als CAP. A més, ha demanat a Salut donar més veu i explicar a la població la derivació inversa i el servei de permanències mèdiques, i ha valorat positivament el programa de vacunació gratuïta, principalment per l’herpes zòster. En darrer lloc, i referint-se al Govern “en general”, ha apuntat que “volem estar presents a la vida social i política del país”: “Volem una societat inclusiva respecte a totes les edats, som igual que el jovent i les persones d’edat madura”.
González pren la paraula
Durant la sessió també ha parlat el cònsol major de la capital, Sergi González: “Si avui dia Andorra la Vella és una parròquia viva i plena d’oportunitats és gràcies a tots i totes vosaltres”. En referència als volts dels 400 padrins que hi han assistit, els ha agraït l’esforç, el sacrifici i el valor. “Sou una part activa i imprescindible de la nostra societat”, ha completat, incidint que la corporació impulsarà un projecte d’habitatge per a la gent gran del qual sortiran 18 apartaments, els quals se sumaran als 15 ja existents de l’Hostal Calones.