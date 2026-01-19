Obertes les inscripcions per a la rua conjunta de Carnestoltes a la vall central, prevista per al 14 de febrer

Els comuns d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany han anunciat l’obertura de les inscripcions per participar en la rua conjunta de Carnestoltes 2026, que se celebrarà el pròxim 14 de febrer. Els interessats poden formalitzar la seva inscripció als departaments de Cultura dels dos comuns fins al 13 de febrer a les 13.00 hores.
El certamen està obert a persones i col·lectius de totes les edats i permet participar amb comparses o coreografies. Per al concurs de comparses, cada grup ha de comptar amb un mínim de vuit participants, i la temàtica de les disfresses és lliure. El jurat valorarà especialment l’originalitat i l’elaboració de les disfresses, la posada en escena durant la cercavila i la qualitat de la coreografia.
Els premis del concurs de comparses inclouen 800 euros per a la comparsa guanyadora, 650 euros per a la segona classificada, 450 euros per a la tercera i 300 euros per a la comparsa més familiar. Pel que fa al concurs de coreografies, els primers tres llocs rebran 500, 400 i 300 euros respectivament.
Els grups que participin amb elements motoritzats, vehicles o estructures mòbils han de presentar obligatòriament un document que acrediti una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles accidents o desperfectes, i no s’acceptaran vehicles de grans dimensions d’entre 3 i 3,5 tones per evitar problemes de circulació durant la rua.
La cercavila començarà a les 18.00 hores des del Parc de la Mola d’Escaldes-Engordany i recorrerà el carrer de la Constitució, l’avinguda Carlemany i l’avinguda Meritxell fins a finalitzar a la plaça del Poble d’Andorra la Vella. Els participants hauran d’arribar una hora abans de l’inici per a la preparació de la desfilada.
Un cop finalitzada la rua, se celebrarà una botifarrada popular per a tots els participants i tindrà lloc l’actuació de les comparses inscrites al concurs de coreografies a l’Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, on també es donaran a conèixer els guanyadors dels concursos.